Создание нового рода войск — войск беспилотных систем — вызвано необходимостью обеспечить развитие этого направления, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Для чего создается отдельный род войск? Для того, чтобы можно было обеспечить дальнейшее развитие и научные сопровождения именно этого нового рода войск. Потому что, когда они размазаны тонким слоем по всем видам и родам, то ими занимаются по остаточному принципу. А специальная военная операция показала, что сегодня это важнейший фактор решения задач, прежде всего, огневого поражения, разведки и многих других задач на поле боя», — сказал депутат.

По словам Картаполова, войска беспилотных систем — это «абсолютно самостоятельная структура», которая будет иметь в своем составе «все, что необходимо», чтобы решать поставленные задачи.

«Мы должны быть впереди наших оппонентов по данному вопросу», — добавил глава думского комитета.

О формировании войск беспилотных систем 16 декабря объявил министр обороны Андрей Белоусов во время расширенной коллегии Минобороны. Создание нового рода войск планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

Комментируя заявление Белоусова, депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru назвал решение о создании беспилотных войск правильным и своевременным. По его словам, «ситуация назрела», поскольку «война дронов сейчас выходит на первый план», а основные потери в зоне конфликта происходят именно из-за беспилотников.