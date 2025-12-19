Российские операторы дронов продолжают участвовать в боях специальной военной операции на Украине даже из отпуска. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Даже те, кто приезжают в отпуск, иногда продолжают участвовать в боевых действиях. Современные технологии это позволяют», — сказал он.

Глава государства также отметил, что количество людей, которые хотят служить в беспилотной авиации столь велико, что Минобороны оказалось вынуждено объявлять конкурс.

«И что любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, которые берут академку, чтобы подписать контракт и пойти на фронт — и прежде всего речь идет об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов», — пояснил Путин.

Отвечая на вопрос о нехватке тяжелых беспилотников, глава государства заявил, что над этой проблемой работает Министерство обороны, глава которого лично занимается дронами, а также промышленность.

«Благодаря усилиям [министра обороны] ситуация с беспилотием у нас кард образом поменялась и это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения () мы будем дальше продолжать поддерживать наших современных кулибиных там целая система грантов существует поддержки

Президент также поблагодарил граждан и предпринимателей за то, что им удалось собрать 83 млрд рублей, часть которых в значительной степени пошла на создание беспилотников

«Надо сказать, здесь нечего стесняться — я думаю, что в этом отношении мы стали безусловными лидерами. Да, не хватает тяжелых — таких как «Баба яга» у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта», — добавил он.

Путин отметил, что подтверждать это лидерство можно будет только в том случае, если разработки, которые появляются в силу необходимости использования в боевых действиях, будут иметь продолжение и развитие в гражданской сфере, откуда будет перетекать обратно — на повышение обороноспособности страны.

«Такая работа, безусловно, будет налажена. Он и сейчас уже идет, но она будет продолжена. Имеется в виду все, что вы очень хорошо знаете доставка дронами всего чего угодно -и почты, и продуктов питания, и лекарств», — сказал глава государства.