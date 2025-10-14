Россия и Украина — страны с самыми сильными дроновыми войсками, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Таким мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, это Россия и Украина объективно. Потому что мы применяем эти дроны. Остальные тоже их имеют, но тут важны не только насыщенность, а еще и боевой опыт. Поэтому если брать симбиоз производства и применения на поле боя, то это Россия и Украина», — считает он.

Накануне газета «Красная звезда» сообщала, что российская армия получила более 18 тыс. беспилотников линейки «Гортензия». По словам технического директора с позывным «Мекс», ежемесячно производится около двух-трех тысяч дронов. В их числе:

легкие FPV-дроны для скоростной разведки и точечных ударов,

дроны-доставщики с системой автоматической разгрузки, способные перебрасывать боеприпасы и снаряжение,

тяжелые «камикадзе» — они могут нести гранатометные боеприпасы и поражать укрепленные цели противника.

«Мекс» отметил, что ключевой принцип аппаратов «Гортензии» — их модальность. То есть один и тот же дрон можно использовать для разных задач, включая разведку, огневое поражение и доставку.

«Красная звезда» добавляет, что «Гортензия» давно вышла за рамки летательного аппарата-камикадзе. Одна из модификаций дрона позволяет сбрасывать до 14 боеприпасов за раз, что создает эффект локального огневого ковра.

Другой вариант — подвеска ручного противотанкового гранатомета, при которой оператор наводит дрон на цель и дистанционно производит выстрел.

«Мы слушаем фронт и работаем под его запросы. Каждая новая партия учитывает то, что требуется сейчас в конкретных условиях», — отмечает «Мекс».

В середине сентября американская газета The New York Times назвала Россию «империей беспилотников» из-за резкого наращивания производства и применения ударных дронов. По данным издания, в нынешнем году российские военные запустили по Украине свыше 34 тыс. БПЛА и ложных целей — почти в девять раз больше, чем за весь предшествующий год.