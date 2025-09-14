Американская газета здание The New York Times выпустила материал, в котором называет Россию «империей беспилотников» из-за резкого наращивания производства и применения ударных дронов. По данным газеты, с начала 2025 года Россия запустила по Украине более 34 тысяч беспилотников и ложных целей, что якобы почти в девять раз превышает показатели 2024 года.

Издание рассказало, что производство дронов стало одним из ключевых приоритетов для России, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы, подключив к производству региональные предприятия и учебные заведения «для создания империи по производству беспилотников».

На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме во Владивостоке практически каждый регион России представил свою экспозицию, посвященную производимым беспилотникам, отмечает NYT.

Аналитики утверждают, что Россия сейчас способна производить около 30 тысяч ударных беспилотников в год, а к 2026 году может удвоить эти показатели.

Кроме того, российская промышленность совершенствует тактику применения дронов: использует рои, ложные цели и сложные маршруты, что создает серьезные проблемы для украинской ПВО. Также Россия запускает беспилотники на все больших высотах, что затрудняет их своевременное обнаружение. Несмотря на заявления Украины о высоком проценте сбитых дронов, их количество и технологическое усложнение позволяют России успешно наносить удары по инфраструктуре противника.

The New York Times подчеркивает, что масштабы атак продолжают расти, а отдельные операции теперь включают до 800 беспилотников за ночь.

В середине уходящей недели польские власти заявили, что на территорию республики проникли около 20 российских ударных дронов, некоторые были сбиты, в небо поднялись истребители. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что «никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено».