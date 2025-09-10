Власти Польши 10 сентября заявили о том, что на территорию республики залетели почти два десятка российских ударных дронов. Часть из них была сбита. Причем для этого в небо были подняты истребители. Опрошенные RTVI эксперты не исключили, что залет дронов в Польшу может быть провокацией со стороны Украины, а шансы на какую-либо серьезную реакцию со стороны НАТО из-за «двух десятков» БПЛА оценили как крайне низкую.

О массовом залете БПЛА в Польшу с самого утра пишут все мировые СМИ. Reuters отмечает, что впервые с начала боевых действий на Украине польским военным пришлось задействовать свои и НАТОвские системы ПВО. Financial Times в свою очередь утверждает, что Польша охарактеризовала инцидент как «беспрецедентное нарушение» воздушного пространства и «акт агрессии, создавший реальную угрозу безопасности граждан».

По данным польских СМИ, обломки беспилотников были найдены в Люблинском воеводстве сразу в нескольких населенных пунктах. Из-за инцидента утром в среду Польша даже закрывала часть воздушного пространства. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Варшава, в связи с инцидентом, решила активировать статью 4 НАТО, которая предусматривает консультации со странами-членами Альянса по вопросам безопасности. При этом ранее в самом НАТО, по данным Reuters, отказались считать прилет БПЛА на территорию республики «нападением на Польшу».

С заявлениями о том, что беспилотники, сбитые в воздушном пространстве Польши, российские — активно заявляют официальные лица Украины, отмечая, что речь идет о якобы «Геранях». В свою очередь временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что «никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено».

Вместе с тем, в телеграм-каналах уже распространяются фотографии якобы тех самых беспилотников, что «приземлились» на польской территории.

«Фотографии тех дронов, что опубликованы, не схожи с «Геранью». Возможно, это какой-то другой дрон. Они все похожи», — сказал RTVI военный блогер Алексей Живов. Он напомнил, что в военном ведомстве Беларуси ранее заявляли, что, вероятно, речь идет о «заблудившихся» дронах, которые были направлены на военные объекты Украины и сбились с курса.

«Так и было, — считает Живов. — Если Польша продолжит помогать Украине, все больше дронов будут сходить с ума. Это восстание машин против русофобии. Так бывает».

Кроме того, собеседник RTVI не исключает, что инцидент может быть провокацией со стороны Киева. «Недавно [бывший президент Польши] Дуда заявил, что Киев уже устраивал подобные провокации в 2022 году. Украине, конечно, хочется втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией», — отметил Живов.

По его мнению, реакция Польши будет сдержанной, «потому что никто в НАТО не будет за них всерьез заступаться из-за двух десятков дронов».

«И это хорошее понимание для нас, что можно делать дальше с теми, кто помогает Украине», — добавил собеседник RTVI.

По мнению политолога-европеиста Вадима Трухачева, придавать залету беспилотников в Польшу и резким заявлениям польских политиков на этот счет большое значение — не стоит.

«Этот инцидент вообще яйца выеденного не стоит. Как и не стоят обсуждений четыре из пяти заявлений, которые польские политики делают по России. Россия давно является разменной монетой в политической борьбе в Польше, и этот случай не исключение, — сказал Трухачев RTVI. — Премьер Туск и президент Навроцкий борются за то, кто будет главным по внешней политике. И естественно, здесь они будут упражняться в том, как кто из них противостоит России. Тем более что беспилотники там падали и раньше».

По мнению эксперта, есть гораздо более серьезные вещи, которые польские политики не афишируют и не облекают в громкие заявления.

«Увеличение численности польской армии, количества и видов вооружения, которое Польша поставляет Украине сама или едут через нее, рост польского ВПК. Или вот они вместе с немцами построили железную дорогу от Германии к границе с Украиной и явно для переброски как минимум войск и военной техники, — говорит Трухачев. — Вот фундаментальные вещи, которые делаются систематически и по-тихому. Но почему-то мы ведемся на заявления».

Трухачев добавил, что история с беспилотниками быстро затухнет, «а вот фундаментальные вещи останутся: все существование Польши направлено против России».