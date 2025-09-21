Россия якобы начала использовать новую тактику на фронте, увеличив радиус атаки дронов за пределами своих позиций, а также начав использовать дроны-«матки», которые выпускают более мелкие БПЛА, утверждает Wall Street Journal. Из-за этого стало сложнее проводить ротацию и подвозить боеприпасы, пожаловались изданию украинские военные.

«Дороги в 32 км от ближайших российских позиций, которые долгое время считались безопасными, теперь регулярно подвергаются атакам», — говорится в статье.

По данным WSJ, российские ударные беспилотники теперь действуют гораздо дальше за линией фронта, чем раньше, нанося удары по логистическим объектам Украины и стремясь затруднить доставку людей и грузов к передовой.

Таким образом, утверждается в статье, Россия пытается «изолировать оставшиеся в Донецкой области украинские опорные пункты».

Один из украинских офицеров сообщил изданию, что российские войска «выбирают участок дороги и превращают его в кошмар». Газета отмечает, что трассы, которые ВСУ используют для снабжения, «стали почти так же опасны, как и окопы».

Кроме того, украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять следующую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные беспилотники, которые затем атакуют украинскую технику.

Такие БПЛА-«матки» также служат ретрансляционной антенной, обеспечивая связь беспилотников с пилотами, и точно бьют по транспорту с военным грузом, пишет WSJ.

Действия российских войск уже приносят эффект, подчеркивается в статье: украинская армия на фронте испытывает дефицит всего — от воды до боеприпасов.

Кроме того, ВСУ не могут перебросить пополнение, это стало «практически невозможным», уточняет газета: «Ротация войск стала настолько сложной, что солдаты иногда проводят месяцы на одной позиции».

«Год назад подобные удары были эпизодическими. Сейчас мы сталкиваемся с систематическими волнами атак, нацеленными на логистические пути, склады, дороги, ведущие в города, и пути эвакуации», — заявил изданию подполковник Дмитрий Запорожец.

По его словам, на данный момент у Украины недостаточно ресурсов для защиты линий снабжения по всей линии фронта. Системы высшего уровня, такие как израильские радары, стоят миллионы долларов каждая, а охват у них не очень большой. По словам Запорожца, также есть нехватка систем РЭБ (радиоэлектронного подавления дронов).

Украина пытается бороться с новой тактикой России за счет установки антидронных сеток, а также используя небольшие машины вместо грузовиков.

Но этого пока мало, уточняет WSJ. Например, один украинский офицер в разговоре с WSJ признал, что «с каждым месяцем проблема усугубляется. <…> противник может летать все дальше и в больших объемах».

Другой заявил, что задержки поставок теперь постоянные, а эвакуировать раненых стало гораздо сложнее: «Иногда подразделение ждет боеприпасы, которые должны были быть доставлены днем ранее, и в это время оно не может действовать в полную силу».

Он добавил, что сетки против БПЛА являются лишь временным решением проблемы — российские беспилотники часто пытаются ударить по столбам, на которых они установлены, и уничтожая эту сетку.

Минобороны России эту информацию не комментировало.