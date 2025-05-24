Россия вышла в лидеры мировой гонки беспилотников, обогнав Украину в производстве и применении FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших ход боевых действий на всей линии фронта протяженностью 1200 км, пишет газета The Times.

По ее оценке, новое поколение серийных российских FPV-беспилотников средней дальности «изменяет физическое обустройство линии фронта, тактику боевых действий и психологию сражающихся на ней солдат», а также «оказывают разрушительное воздействие на логистические возможности Украины».

Командир пехотного батальона ВСУ с позывным «Куба» пожаловался The Times, что беспилотники очень быстро меняют ситуацию на линии фронта, и тактические приемы, которыми украинские войска пользовались всего месяц назад, «сейчас уже не работают».

«Мы живем в пространстве постоянной быстрой адаптации. Только за последнюю неделю дальность ударов российских беспилотников увеличилась на четыре километра», — рассказал офицер ВСУ.

The Times констатирует, что в 2024 году в зоне украинского конфликта «доминировали» FPV-дроны, управляемые операторами вплоть до момента удара, а за последние полгода дальность их действия «значительно увеличилась».

«Российские модели, такие как “Молния-1” и “Молния-2”, наносят удары по украинским позициям и логистическим колоннам на расстоянии 20 км [от линии фронта], а возможно, и дальше», — пишет издание.

Оно особо выделяет новый вариант FPV, который «получил известность на полях сражений» в 2025 году, — волоконно-оптический на базе квадрокоптера, с батареей сверху и боеприпасами снизу, неуязвимый для помех со стороны систем радиоэлектронной борьбы, трудно отслеживаемый радиодетекторами и обеспечивающий оператору «идеальную подачу видео вплоть до точки удара».

«Оптоволоконные беспилотники оказали разрушительное воздействие на способность Украины пополнять запасы своих войск по всей линии фронта. Только за последнюю неделю были зафиксированы удары российских беспилотников FPV по украинским логистическим колоннам на дороге в 20 км от Краматорска. Влияние этих дронов на войска на передовой было всепроникающим. Танки и бронетранспортеры — когда-то рабочие лошадки фронта — теперь практически устарели и легко уничтожаются, когда бы они ни появились», — утверждается в статье.

Боец ВСУ по имени Станислав заявил The Times, что «почти любое транспортное средство в радиусе пяти километров от фронта уже практически уничтожено». «Все, что движется дальше десяти километров, находится в опасности. Удары беспилотников на расстоянии 15 или 20 км — не такая уж редкость», — поделился он, добавив, что «дни танков прошли».

Напомним, в апреле 2025 года украинский лидер Владимир Зеленский объявлял о «максимальном увеличении» производства дронов. По его словам, 11 предприятий страны овладели производством БПЛА с оптоволоконной системой управления.