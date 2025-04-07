Украина «максимально увеличивает» объемы производства беспилотников. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении.

По его словам, речь идет обо всей линейке дронов вплоть до дальнобойных. Он добавил, что 11 украинских предприятий овладели производством дронов с оптоволоконной системой управления.

«Задача — достичь наибольших масштабов производства и поставки из возможных. Сегодня я поручил заключить контракты по максимуму», — сказал президент Украины.

Зеленский также пообещал обеспечить ВСУ необходимым объемом дальнобойных ударных дронов. Он не назвал конкретные цифры, но отметил, что «положительная динамика есть».

В ночь на 11 марта московский регион подвергся самой массированной атаке украинских беспилотников, в результате погибли три человека. Всего российские силы ПВО в ту ночь перехватили и уничтожили более 330 дронов, сообщало Минобороны. Зеленский назвал эту атаку БПЛА «демонстрацией независимости».

В российском МИД и Госдуме масштабное нападение связали с визитом в Москву генсека ОБСЕ и переговорным процессом по урегулированию конфликта. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI выразил мнение, что в качестве ответной меры «можно и запустить „Орешник“».