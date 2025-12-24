Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям города, которые любят видеоигры и киберспорт, вступать в беспилотные войска. Он добавил, что сейчас Минобороны России создает специальные подразделения, передает ТАСС.

Собянин отметил, что москвичи часто побеждают в общероссийских киберспортивных турнирах и любят играть в видеоигры. По его словам, важно, чтобы в настоящее время люди с такими увлечениями не забывали, что «их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках, для нашей победы».

«Есть действительно ребята, которые заключают контракты, сейчас вот в рамках министерства обороны создают специальные подразделения, поэтому если кто-то будет желать, то у них есть особые преференции, наверное их примут с большим удовольствием», — подчеркнул мэр Москвы.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин рассказал, что Генштаб и Минобороны думают о выделении беспилотников в отдельный вид войск. Уже в декабре министр российского военного ведомства Андрей Белоусов сообщил, что работа над этими войсками будет завершена в третьем квартале 2025-го.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI уточнил, что беспилотные войска были размазаны «по всем видам и родам», поэтому ими занимались «по остаточному принципу». Российские власти решили создать новый род войск для того, чтобы обеспечить развитие этого направления.

«Специальная военная операция показала, что сегодня это важнейший фактор решения задач, прежде всего, огневого поражения, разведки и многих других задач на поле боя», — объяснял депутат.

В июне 2025-го Путин призвал обеспечить «максимально быстрое и качественное развертывание и развитие» войскам беспилотных систем. Он указал, что знает, как действует противник, но не считает, что Россия «где-то в чем-то здесь [в этом направлении] опаздывает».

«Мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск», — отмечал российский глава.

В ноябре подполковник Сергей Иштуганов, заместитель начальника нового формирования, в беседе с военным корреспондентом Александром Коцем сообщил о завершении организационного этапа создания в России Войск беспилотных систем (БпС) как отдельного рода войск.