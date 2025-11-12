Формирование войск беспилотных систем в рядах российской армии ознаменовало смену эпох в военной сфере, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. В разговоре с Life.ru он отметил, что Россия лидирует в области производства, применения и подготовки кадров для беспилотников.

«Эту новость можно считать официальным подтверждением смены эпох, в данном случае — в военной сфере. Беспилотные летательные аппараты стали одной из самых актуальных технологий в современном мире», — рассказал собеседник Life.ru.

По его словам, сейчас в России успешно продуман вопрос создания таких войск и подготовки кадров, благодаря чему формируется «новая военная элита страны». Успешную работу с БПЛА в зоне проведение военной операции он назвал доказательством таких утверждений.

Хамитов уточнил, что помимо новых возможностей, которые открывает использование БПЛА, снижаются и риски человеческих потерь. Он считает, что специалисты, работающие с беспилотниками должны разбираться и в других отраслях. Парламентарий заверил, что такие войска со временем будут только совершенствоваться и вскоре станут наиболее продвинутыми во всем мире.

«Та система подготовки, которая сформировалась сегодня в Министерстве обороны, позволяет с уверенностью сказать, что мы ещё узнаем имена многих героев из состава новых полков», — заключил Хамитов.

Накануне подполковник Сергей Иштуганов, заместитель начальника нового формирования, в беседе с военным корреспондентом Александром Коцем сообщил о завершении организационного этапа создания в России Войск беспилотных систем (БпС) как отдельного рода войск.

Он пояснил, что для нового рода войск уже утверждена организационно-штатная структура, назначен командующий и развернута сеть органов управления на всей территории страны.

«Их боевая работа ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», — отметил Иштуганов, добавив, что процесс наращивания боевого состава действующих и формирования новых частей БпС продолжается в активном режиме.

Он отметил, что БПЛА используют для доставки продуктов и боеприпасов на передний край, а также минирования и эвакуации раненых с поля боя, при этом каждый день с их помощью поражают около 300 целей противника.

Подготовка специалистов, по его словам, ведется в вузах при Минобороны и гражданских учебных заведениях. Иштуганов подчеркнул, что сейчас планируется создать и отдельное высшее учебное заведение ВБпС.

Позднее Минобороны обнародовало эмблему новых войск — на ней изображены стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой на перекрестье.

Как рассказал «Абзацу» военный эксперт Анатолий Матвийчук, новый вид войск будет работать с новейшими летательными системами общего назначения, а оперативные и стратегические задачи будут выполняться совместно с пилотируемой авиацией.

«Начинается боевая обкатка. Будет проверяться организационная штабная структура в соответствии с выполнением ее задач. Она будет совершенствоваться, будут писаться методические наставления по поводу применения. Возможно, это все закончится написанием боевых уставов по применению беспилотных летательных систем», — подчеркнул собеседник издания.

В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов анонсировал завершение формирования этого вида войск к концу третьего квартала 2025 года. Он добавил, что массовое применение БПЛА различного назначения с 2022 года стало самым значимым прорывом в тактике действий подразделений.

В июне 2025 года Владимир Путин рассказал, что войска беспилотных систем активно создаются и призвал обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.

«Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем», — подчеркнул президент России.

Аналогичный род войск в рядах ВСУ существует с лета 2024 года. С 2025 года должность командующего силами беспилотных систем занимает Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

В октябре текущего года Следственный комитет России предъявил ему и комполка беспилотных систем армии Украины Дмитрию Бондаровичу обвинения в совершении терактов в связи с «атаками силовых структур Украины с применением беспилотных воздушных судов дальнего действия по объектам топливно-энергетического комплекса».