Какие цели поставлены перед российской армией и как это связано с мобилизацией? Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев дает прогнозы по боевым действиям в 2026-м году — от битвы за Орехов до вопроса о новой мобилизации в России.

Какие прогнозы оправдались, а какие — нет

Мои прогнозы на 2025 год практически все оправдались. Во многих своих колонках я предупреждал: ВСУ сохранили возможность контратаковать. И за декабрь и начало января украинская сторона показала, что силы для локальных контрнаступлений у них есть.

Добиться блицкрига в Купянске, на который бросили максимум сил, не удалось, но оспорить контроль ВС РФ над городом получилось. Сейчас ни та, ни другая сторона не может заявить, что контролирует его, в нем ежедневно идут бои. Ведутся боевые действия нового типа — беспилотники сшибают беспилотники, буквально, как это было показано в начале «Терминатора» у Кэмерона. Происходит инфильтрация на позиции противника с обеих сторон, четких границ контроля нет.

После ожесточенных боев, развернувшихся только по политическим причинам, от Купянска не останется ничего. Зеленский захотел подставить Путина перед Трампом — мол, говорит о продвижении по всему фронту, а ты поди ж, посмотри! Но заявить о четком контроле над городом украинская сторона не смогла и не сможет.

Возникает законный вопрос, а почему этого не могут сделать и россияне? Потому что до контрдействий ВСУ был занят центр города, но не обеспечены фланги. Не был поставлен под контроль Купянск—Узловой и Ковшаровка. А пока не будет обеспечен контроль над флангами, битва будет идти с переменным успехом.

Впрочем, важно понимать, что даже если позиции в Купянске будут потеряны любой стороной, это никак не повлияет на ситуацию в целом. Купянск — это периферия. Основные бои идут в ДНР и Запорожской области.

Так что прогноз относительно взятия Купянска до Нового года, который я давал ранее, не сбылся, но все остальное именно так, как и предполагалось. Российской армией заняты Волчанск, Покровск, Мирноград, Гуляйполе, даже Степногорск, также ВС РФ заняли город Родинское, недалеко от Покровска (но контроль оспаривается ежедневными накатами ВСУ).

Теперь для России главная задача — сохранить темп, который удалось набрать в 2025 году.

Как темп продвижения определяет стратегию на 2026 год

В 2024 году было занято 4339 квадратных километров территории, в 2025-м — 6740, это серьезное увеличение темпа продвижения российской армии. В один из дней было занято сразу 10 км² — своеобразный рекорд.

Многие до сих пор размышляют о возможности прорыва. Но российский генштаб понимает: таких прорывов, которые были во время Великой Отечественной, сейчас не будет, важно просто продолжать методично давить и продвигаться — и именно таковы, думаю, планы российских военных на 2026 год. Конечно, если противник даст слабину, то мы увидим локальные прорывы, но это максимум, на который можно рассчитывать.

Если темпы 2025-го сохранятся, вся территория ДНР в 2026-м перейдет под контроль ВС России. Запорожская область тоже практически полностью будет занята, кроме города Запорожья. Битва за него, если никаких «черных лебедей» от Трампа не будет, начнется в 2026-м, а закончится к 2027-му.

На пути к тому, чтобы серьезно угрожать Запорожью, у России есть одно препятствие — город Орехов. К нему с двух сторон приближаются две группировки ВС РФ, и он неминуемо будет взят, скорее всего, к лету. Сейчас делается все, чтобы обрезать дороги, позволяющие ВСУ держать оборону, и охватить Орехов с флангов, после чего начнется его штурм.

А вот у Украины военных планов на кампанию 2026 года что-то не просматривается — даже их военные обозреватели не предполагают, какими эти планы могут быть. А ведь раньше они буквально круглосуточно обсуждали проекты контрнаступлений.

В российском сегменте военные аналитики воодушевлены итогами 2025-го. Есть даже шапкозакидательские публикации, что за весеннюю кампанию с таким темпом и Краматорск, и Славянск будут взяты, но я так не думаю. Ключ к этим городам — Константиновка. Пока не будет взята она, никакой речи об операции в Славянске и Краматорске идти не может.

Считаю, что до конца весны будет взят Красный Лиман — это обеспечит плацдарм за Северским Донцом для наступления на Славянско—Краматорскую агломерацию с севера. Вероятно, будет взят, возможно до конца зимы, самый маленький город Украины — Святогорск. Вокруг него леса, и контроль над ними позволит скапливать вооруженные силы для операции в Славянске и Краматорске.

Только после контроля над Красным Лиманом, продвижения от Северска и занятия Константиновки мы увидим бои за Славянско—Краматорскую агломерацию. Предполагаю, это будет ближе к концу года.

Подытоживая, можно вспомнить, как многие обсуждали, что в январе 2026-го СВО по времени сравнялось с Великой Отечественной. Но сравнивать СВО, которая проводится с частичной мобилизацией, и реальную войну, в которой участвовала вся страна, некорректно.

Из-за чего переговорный трек оказался в тупике

Трамп устал от украинско-российского конфликта, медленный темп переговоров не доставляет ему удовольствия, а тут еще случилась публикация новой партии файлов Эпштейна. Промежуточные договоренности по миру между Россией и Украиной — это не то, что могло перебить разговоры об этом массиве документов. После этого мы увидели операцию в Венесуэле.

Захват Мадуро — очень мягкий вариант среди всех прочих возможных, однако он оказался рабочим. Внимание всего мира теперь отвлечено и от Украины, и от файлов Эпштейна, про которые тут же все забыли. Большинство населения в Америке обсуждает ситуацию в Венесуэле. Пока мир хлопает глазами и не понимает, как реагировать, уже идет информационная подготовка к присоединению Гренландии.

Конечно, можно было бы к этому отнестись как к шутке, если бы идея контроля США над Гренландией не выдвигалась в американских властных кругах ранее. До Трампа и другие президенты обсуждали важность контроля над этим островом. Трамп увлекся победой и на волне успеха хочет достичь других результатов. Тем временем в Конгресс подали законопроект о присоединении Гренландии как штата к США.

Однако не стоит думать, что американцы отвернулись от российско-украинской проблемы — давление со стороны США продолжается на обе стороны. Россию пытаются выдавить с нефтегазового рынка, а на Украине главой Офиса президента, практически реальным вторым лицом страны, стал экс-шеф украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов, ориентированный на Америку и имеющий обширные связи с американскими спецслужбами и незапачканный в коррупционных скандалах.

Тут, конечно, возникает нехорошая ситуация для России в случае, если начнутся переговоры. Буданов признан у нас террористом, а он как глава Офиса президента обязательно будет участвовать в переговорном процессе. Хотя, может, на это закроют глаза — мы же видели историю с талибами.

Кстати, Зеленский проявил существенную гибкость, понимая, что с одной стороны его шатают Штаты, с другой — возможен военный переворот, в котором вполне может принять участие либо экс-главком ВСУ Валерий Залужный, или Буданов.

Зеленский в такой ситуации поступил правильно. Он дал Буданову зеленый свет и опирается исключительно на него, тем самым погасив историю с возможным переворотом. При этом Зеленский считает, что так он лишил его влияния на военных, потому что глава Офиса президента — это гражданская должность.

Почему проблему мобилизации на Украине уже не решить

Ситуация с мобилизацией на Украине действительно плачевная. Даже те, кто транслирует украинскую пропаганду, начали говорить о проблемах, и Буданов — единственный из украинских лидеров, который выступил с ее критикой. Он сказал, что это огромная проблема, в которой виновата сама власть страны. Признал он и проигрыш в информационном поле на этой почве.

Сможет ли Буданов исправить ситуацию? Думаю, что нет, возможность упущена. Это как в последние месяцы СССР — на бумаге он еще существовал, а в реальности в него никто не верил. Реагировать надо было, когда появились первые десять роликов с бесчинствами «людоловов» из ТЦК. Но проблема заключается не только в ловле людей, но и в огромном бизнесе, выстроенном на этом. Внушительные ценники откупа от службы публиковались даже в лояльных власти СМИ.

Зеленский заменял сотрудников ТЦК на бывших участников боевых действий, но это только усугубило проблему. Хороший боец — не значит хороший управленец. Человек, получивший три ранения, которому оторвало ногу, намного быстрее озвереет, когда придется работать с картотекой, ходить от калитки к калитке и получать плевки в спину. Буданов это понимает, но вряд ли что-то сможет сделать, разве что — отловить коррупционеров. Сути мобилизации уже не поменяешь, желающих воевать нет, в армию идут только насильно.

Потребуется ли России мобилизация в первом квартале 2026 года

На русскоязычных YouTube-каналах «западные» блогеры (не называть же их российскими) несут всякую несусветицу, что якобы в России уже началась мобилизация, поскольку людей на фронте не хватает. Это ложь, нет таких случаев. Как заявлял Дмитрий Медведев, темп комплектации на контрактную основу нормальный. И это при том, что, как я писал, в ряде регионов в середине прошлого года снизили выплаты для заключающих контракт (это свидетельствовало либо о проблемах бюджетов, либо, о том, что местные элиты ожидали от начала переговоров США и России некоего прорыва).

Дмитрий Медведев, судя по всему, не оставил эти регионы без внимания и уже в этом году все пять регионов, снижавших выплату за контракт до минимальной, подняли ее в несколько раз. Речь о Чувашии, Татарстане, Марий Эл, Самарской и Оренбургской областях.

При этом интенсифицировалась история с переводом мобилизованных в период частичной мобилизации на контракт. Многие переходят на него, понимая, что до конца СВО не смогут вернуться домой, а про ротацию ничего не слышно. Думаю, число мобилизованных в этом статусе постараются сократить до минимума переводом на контракт.

В целом же к вопросу о том, хватит ли у российской армии сил, всегда должен прилагаться другой — о целях. Если задача только занять территорию ДНР и Запорожской области (ЛНР почти полностью занята), то имеющегося количества людей в группировке ВС РФ вполне хватит и без объявления новой частичной мобилизации.

Но не стоит забывать, что верховный главнокомандующий говорил о необходимости обеспечить буферную зону в Черниговской области, а она не такая уж и маленькая. Учитывая интенсивность боев в Харьковской, Днепропетровской областях, в ДНР, в Запорожье, свободных сил на это, по моему мнению, нет.

Так что, я считаю, что сейчас российский Генштаб располагает оптимальным количеством войск для занятия территорий ДНР и Запорожской области, но не более.

Чтобы зайти в Черниговскую область, нужна мобилизация. Чтобы начать всерьез угрожать Сумам, наверное, тоже.

А что касается незанятой части Херсонской области, то чтобы на это замахнуться, нужно еще более серьезное усиление. Не говоря уже о фантастических историях об Одессе, о которой можно будет порассуждать, когда найдется решение проблемы с безэкипажными катерами-камикадзе Украины, и будет восстановлен контроль над Черным морем у Одессы и Николаева.

