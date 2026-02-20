Директор колледжа в Новосибирске возмутилась тем, что студенты, по ее словам, слишком «дорожат своей жизнью» и не хотят заключать контракты с Минобороны для участия в военной операции на Украине. Она обвинила 18-летних в «трусости» и отсутствии патриотизма. После того, как ее выступление слили в Сеть, Кирсанова заявила, что стала получать анонимные угрозы, и обратилась в ФСБ. Подробности — в материале RTVI.

«Вы что, все трусы здесь?»: как директор отчитала подростков

С упреками в адрес юношей выступила глава Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина Мария Кирсанова. Один из студентов, который был на мероприятии, записал ее выступление и передал аудио местному журналисту Виктору Бобровникову, который опубликовал ее в телеграм-канале.

Студент рассказал, что в колледж до этого приходили военные и призывали заключать контракты на должности операторов беспилотников. Однако отклик был низким, в связи с чем директор собрала старшекурсников на воспитательную беседу.

Кирсанова устыдила молодых людей за то, что они поступают в колледж ради отсрочки от армии и в надежде, что за четыре года учебы «война закончится».

«Ужас какой! Для меня это шок как для руководителя. Вот это ужас, с чем мы столкнулись», — резюмировала она.

Директор раскритиковала 18-летних студентов, которые не стали подписывать контракты с Минобороны. Их убеждали сделать это, обещая дипломы, но никто не согласился.

«Ребята, ну родина требует! Надо! — Страх какой-то: “Да что мы, в цинковом гробу приедем, что ли?” Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас? <…> Ни один, все боятся! Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь свою… дорожите ею», — отчитывала Кирсанова учащихся.

Она обвинила их в том, что где-то они «что попало творят, наркотики разводят» и не боятся, что их посадят на 15-20 лет.

Также директор высказала упрек классным руководителям, которые не относятся к вербовке студентов в армию со всей серьезностью и полагают, что руководству колледжа просто спустили разнарядку.

«Да никакой разнарядки нет. Я просто думала, что вы все — 400 человек 18-летних, я была уверена, что “мои дети” первыми пойдут защищать свое Отечество. <…> Значит, мне классные руководители неправду говорили, что такие дети у нас патриоты. А их не оказалось, патриотов. Все трусы оказались», — заявила Кирсанова.

Она возмутилась, что студенты потом еще и родителям жалуются на то, что их «загоняют».

«Никто вас не загоняет. Мы проводим разъяснительную, убедительную работу — для вас. Бояться — в лес не ходить. Бояться — жить не надо. Мы говорим о героях <…> “Мне лишь бы закрыться где-то, спрятаться, просидеть, чтоб в армию не взяли”», — выговаривала директор.

Она «поклялась» аудитории, что пошла бы в войска, если бы ее взяли, но по возрасту уже не берут. В заключение Кирсанова сказала, что снова пригласила военных в колледж, «чтобы еще раз они языком военным постарались ваше внимание перекосить на другое — кто же будет сегодня защищать наше Отечество?».

«Облили грязью как могли»: как директор объяснила свои действия

В комментарии Daily Storm Кирсанова объяснила, что назвала студентов «трусами», потому что была «на эмоциях», но о своей речи не жалеет. При этом директора задело то, что ее «детки» записали выступление.

«Меня даже угрожают убить. Облили грязью как могли. <…> Честно, я не выдержу [хейта]. Наверное, может подорваться здоровье. В соцсетях и на электронную почту идут потоки оскорблений, очень неприличных слов. Пишут: “Да ты оглядывайся назад”, “Да тебя завтра не будет”, “Сучка, иди обвешайся гранатами или иди воюй на СВО”. Одного мы вычислили в соцсетях: это украинец, проживающий в Лондоне», — рассказала Кирсанова.

По словам директора, цели обидеть или задеть кого-то не было.

«Я люблю свою Родину и хочу, чтобы мои дети были такими же! Как я могла давить на студентов?! Я просто разочаровалась. Думала, что все они патриоты, а студенты оказались трусливыми», — высказала мнение директор.

Руководитель колледжа заявила, что в соцсетях надо наводить порядок, так как иначе отправителей угроз не найти, и сообщила, что написала заявление в ФСБ.

Она утверждает, что ни студенты колледжа, ни родители не просили ее извиниться, а в Минобразования Новосибирской области и вовсе похвалили за проведенную воспитательную беседу с молодежью.

Кирсанова призналась, что ей «обидно до глубины души» за то, что происходит в России, и возложила ответственность за отсутствие патриотизма на родителей и школу.