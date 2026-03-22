В соцсетях распространились сообщения, в которых утверждается, что в апреле в России объявят частичную мобилизацию. Посты сопровождаются изображениями с якобы приказом министра обороны. Телеграм-канал «Война с фейками» пишет, что информация о новой мобилизации не соответствует действительности, а соответствующие публикации содержат грубые ошибки.

Как отмечает канал, мобилизация объявляется указом президента, а не министра обороны. Сам «документ» при этом представляет собой снимок экрана монитора, что заметно по курсору мышки.

Авторы фейкового сообщения ссылаются в тексте «приказа» на указ главы государства №142 от 14 марта. Указа под таким номером быть не может, поскольку нумерация на портале официального опубликования правовых актов имеет сквозной характер, поясняет «Война с фейками». При этом документ под номером 143 был принят еще 9 марта.

Кроме того, в России нет «граждан категории А и Б», как это утверждается в недостоверных публикациях о мобилизации. В то же время законодательством утверждены категории годности к военной службе А и Б.

Согласно правилам документооборота, в приказах можно указывать только должности, тогда как в фейковом приказе фигурируют и фамилии.

В одном из пунктов также есть ошибки в названиях должностей.

«Корректные звучат так: заместитель министра обороны Российской Федерации по материально-техническому обеспечению Санчик Александр Семенович и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимов Валерий Васильевич», — уточняет «Война с фейками».

В январе зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России в 2025 году заключили 422 704 человека.

«Задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, она выполнена», — сказал он в ходе совещания по вопросам комплектования войск беспилотных систем.

Еще 32 тыс. человек заключили контракт на прохождение военной службы на добровольных началах, добавил Медведев.

В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил на 2025 год был перевыполнен. Он отметил, что около двух третей из набранных в 2025-м контрактников — это молодые люди в возрасте до 40 лет.

В 2024 году контракт с Минобороны подписали порядка 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольные формирования, сообщал Медведев.

Президент Владимир Путин весной 2025 года заявил, что ежемесячно от 50 до 60 тыс. россиян добровольно приходят для участия в СВО.