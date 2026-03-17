Минобороны России подготовило проект приказа, уточняющий перечень психических заболеваний, при которых граждане не смогут заключать контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения и военного времени. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения вносятся в приказ ведомства № 850, действующий с января 2026 года. Действующая редакция содержит общую формулировку «психические расстройства и расстройства поведения» без конкретизации.

Новый проект расшифровывает это понятие, включая в него 22 вида заболеваний. В перечень вошли шизофрения, хронические бредовые расстройства, тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), диссоциативные расстройства, умственная отсталость, а также расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

Помимо психиатрических противопоказаний, текущая редакция приказа запрещает службу по контракту в особые периоды при наличии тяжелых хронических заболеваний. К ним относятся ВИЧ-инфекция, бронхиальная астма, поражения центральной нервной системы, злокачественные новообразования, последствия ранений и травм, дефекты черепа, необратимые нарушения зрения и слуха.

В пояснительной записке к документу Минобороны объяснило необходимость изменений стремлением не допустить к службе граждан с психическими расстройствами и предотвратить суицидальные происшествия в вооруженных силах.

Врач-психиатр сервиса Alter Игорь Потапов в разговоре с «Ведомостями» назвал уточнение перечня административно-медицинской процедурой по стандартизации требований. По его словам, текущая общая формулировка оставляла врачебным комиссиям широкие возможности для субъективных решений, тогда как новые поправки снижают вариативность и повышают юридическую определенность. Эксперт отметил, что детализация списка может быть связана с ростом распространенности психических расстройств у военнослужащих и отражает накопленный клинический опыт.

Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов в беседе с «Коммерсантом» отметил, что требования к психическому здоровью контрактников совпадают с требованиями к призывникам. Он также отметил, что любое психическое расстройство повышает риск суицида, особенно в боевых условиях. По его словам, для некоторых людей с пограничными расстройствами война может стать способом скрытого суицида или формой адреналиновой зависимости.

Это не первое обновление перечня противопоказаний. В декабре 2025 года приказом № 850 список заболеваний был расширен с 26 до 35 позиций. Тогда в него добавили сахарный диабет любого типа, последствия переломов позвоночника и конечностей, расширили перечень глазных болезней, включили стойкое понижение слуха, заболевания челюсти и зубов, деформации кисти и наличие инородных тел в полости черепа.