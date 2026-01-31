Список заболеваний, при наличии которых нельзя подписать контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время, расширен на 9 пунктов — с 26 до 35 болезней. Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Андреем Белоусовым, опубликован на государственном интернет-портале правовых актов.

Предыдущая версия списка была утверждена в 2023 году, теперь она считается утратившей силу. Проект приказа министра обороны о расширении перечня заболеваний опубликовали в сентябре 2025 года. Среди новых пунктов:

сахарный диабет любого типа (раньше учитывался только I типа), последствия переломов костей туловища, рук и ног, позвоночника умеренное нарушение функции конечности в результате осложненного перелома длинной кости, врожденные аномалии развития лимфатических и кровеносных сосудов (аорты, магистральных и периферических артерий и вен) и их последствия — умеренное нарушение кровообращения и функций сердечно-сосудистой системы, стойкое понижение слуха, заболевания челюсти, заболевания зубов,



заболевания костей, хрящей и крупных суставов (искусственный сустав с хорошей функциональной компенсацией, нестабильность сустава с частыми вывихами, посттравматический деформирующий артроз, стойкая неподвижность сустава),

деформация и дефекты стоп, кистей и пальцев рук и ног в результате травм, болезней и перенесенных операций (например, артропластики), застарелые вывихи трех и более пястных костей,

инородное тело внутри черепа (в том числе в головном мозге),

остаточные явления или последствия хирургического лечения туберкулеза внутренних органов (помимо легких),

посттравматическая гидроцефалия,

посттравматические кисты в головном мозге с умеренно выраженными клиническими проявлениями и повышением внутричерепного давления,

посттравматическая отслойка сетчатки на обоих глазах,

поражение глаза в результате болезни или травмы с прогрессирующим снижением зрения и частыми обострениями,

нарушение зрительных и двигательных функций глаза из-за выраженных анатомических изменений,

стойкая диплопия (раздвоение очертаний видимого объекта) после травмы глазницы с повреждением мышц,

нестойкие умеренно выраженные вестибулярные расстройства (головокружение, сопровождающееся потерей равновесия, тошнотой и рвотой),

стойкое понижение слуха,

«затруднение голосообразования» (хрипота, потеря голоса или снижение его звучности) дольше 3 месяцев после лечения болезней или травм гортани и шейного отдела трахеи,

неспецифические язвенные колиты и энтериты любых форм (раньше учитывались только среднетяжелые),

резекция внутренних органов кроме селезенки при операции из-за травмы или ранения,

резекция почки при операции из-за травмы или ранения (раньше учитывалось только полное отсутствие одной из почек),

отсутствие доли легкого после операции из-за травмы или ранения (раньше упоминались только печень и поджелудочная железа),

отсутствие полового члена до уровня венечной борозды после операции из-за травмы или ранения,

инородные тела в корне легкого или вблизи крупных сосудов туловища,

последствия глубоких ожогов 50% и более поверхности кожи ноги.

Кроме того, изменены условия для людей с «посттравматическими и послеоперационными дефектами» костей черепа:

в предыдущий список были внесены все такие случаи с «замещением пластиковым материалом»,

в новом списке сделано исключение для «фрезевых отверстий с диагностической или лечебной целью», а установка пластин не упоминается.

В прогнозе на 2026 год военный аналитик RTVI Алексей Сочнев отмечал, что «интенсифицировалась история с переводом мобилизованных в период частичной мобилизации на контракт». По его мнению, тенденция останется в силе, и Минобороны постарается свести число не подписавших контракт мобилизованных к минимуму.