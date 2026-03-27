Новой волны мобилизации в России не потребуется, для выполнения всех боевых задач хватает тех, кто подписал контракт. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — сказал он.

По его словам, только с начала 2026 года военную службу по контракту оформили более 80 тыс. человек: «Плюс к этой цифре еще и добровольцы». Замглавы Совбеза подчеркнул, что все они уже зачислены в войска и находятся на передовой.

В прошлом году, добавил он, контракт подписало более 400 тыс. человек.

Медведев также рассказал о состоянии оборонно-промышленного комплекса. По его словам, Россия сама себя обеспечивает всем необходимым в том, что касается вооружения.

«Мы сумели добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники, средств поражения. Иначе мы просто не смогли бы воевать, потому что на стороне нашего противника воюет весь западный мир, а мы сами себя снабжаем всем», — заявил он.

В российском ОПК, по его словам, сейчас занято около 3 млн человек. «Это делает наш оборонно-промышленный комплекс одним из самых боеспособных такого рода комплексов в мире. И это понимает враг», — добавил Медведев.

Отдельно он остановился на беспилотниках, назвав их принципиально новым видом вооружения для России. По его признанию, в начале СВО с БПЛА в стране «было все не очень весело».

«Но тем не менее за довольно короткий период мы сумели нарастить в кратных цифрах выпуск и легких беспилотных аппаратов, включая коптеры, FPV-дроны, и тяжелых, которые выполняют сложные задачи, то есть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Нет предела совершенству», — сказал он.

Говоря об «Орешнике», Медведев назвал его «очень важным видом оружия», однако оговорился, что одной ракетой вооруженные конфликты не выигрываются. Вопрос о применении ядерного боезаряда он отверг, но предупредил: «Мы с вами понимаем, что это путь в очень плохом направлении». По его словам, для победы в современной войне одинаково важны и высокоточное оружие, и люди, которые сражаются на передовой.

Касаясь перспектив урегулирования конфликта Москвы и Киева, Медведев дал понять, что Россия не отступит от своих условий.