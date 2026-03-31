Губернатор Рязанской области Павел Малков обязал местный бизнес подбирать кандидатов на военную службу по контракту. Срок действия документа — с 20 марта по 20 сентября 2026 года.

Постановление глава региона подписал 20 марта 2026 года. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов и сайте правительства области, требование распространяется на все предприятия и учреждения региона вне зависимости от формы собственности.

Квоты привязаны к численности штата: компании со штатом от 150 до 300 сотрудников обязаны найти двух кандидатов, от 300 до 500 — трех, свыше 500 — пятерых.

Постановление принято во исполнение указа президента от 19 октября 2022 года № 757 и решений регионального оперативного штаба от 11 марта 2026 года.

Судебный юрист Владимир Комсолев, комментируя постановление для «Ленты.ру», допустил, что в этой ситуации на практике могут возникнуть риски нарушений.

«Если будет принудительно, допустим, заставлять руководитель организации своих подчиненных заключать контракт, к примеру, [угрожая] невыплатой заработной платы, это может послужить основанием в данном случае для проверки как в органах прокуратуры, так и защиты в суде. В этой части принудительно у нас законом запрещено, и в этой части возможны способы защиты», — подчеркнул он.

По его словам, организации, где работают граждане призывного возраста, обязаны по закону уведомлять военкоматы о таких сотрудниках. Самим работникам он рекомендовал сообщать и работодателю, и военкомату о заболеваниях, препятствующих прохождению службы.

Рязанское издание YA62.RU обращает внимание на то, что в регионе также скорректировали систему выплат для контрактников. Если прежде все категории военнослужащих получали единую сумму в 1 млн рублей, то теперь размер выплаты зависит от статуса.

Мобилизованные, направленные в Вооруженные силы или Росгвардию и заключившие контракт на срок от года для участия в СВО, получат 400 тыс. рублей.

Остальные — граждане России и иностранцы, ранее проходившие срочную службу или подписывающие первый контракт сроком от года, — по-прежнему могут рассчитывать на 1 млн. Для сравнения: с ноября по конец декабря 2025 года в области действовала повышенная выплата в 2 млн рублей, однако с 12 января 2026 года базовый уровень был возвращен к прежнему показателю.