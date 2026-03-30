Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление финского лидера Александра Стубба, который заявил, что в РФ может быть объявлена всеобщая мобилизация. По словам представителя Кремля, об этом речи не идет.

«Такой темы нет на повестке дня», — сказал Песков журналистам в понедельник, 30 марта, передает «Интерфакс».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в России может быть объявлена всеобщая мобилизация.

«Мы приближаемся к моменту, когда может потребоваться общая мобилизация со стороны России, и я думаю, что это создаст проблемы», — сказал он.

В конце марта зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в настоящий момент «нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации». По его словам, для выполнения боевых задач хватает контрактников.

С начала 2026 года контракт с ВС России заключили более 80 тыс. человек, они уже зачислены в войска и находятся на передовой, сообщил Медведев. Отдельно он упомянул, что на военную службу также приходят добровольцы.