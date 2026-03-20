Американский актер Чак Норрис, ставший для миллионов зрителей символом несгибаемой силы и справедливости благодаря роли Корделла Уокера в сериале «Уокер, техасский рейнджер», скончался на 87-м году жизни. Как сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи, Норрис был госпитализирован на Гавайях в четверг, а в пятницу утром его не стало.

Семья актера опубликовала официальное обращение, в котором попросила уважать их право на частную жизнь в эти тяжелые дни. Родные подтвердили, что в последние часы Чак находился в окружении самых близких людей и ушел из жизни мирно.

«Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи, — говорится в заявлении. — Он прожил свою жизнь с верой, целеустремленностью и непоколебимой преданностью тем, кого любил. Своим трудом, дисциплиной и добротой он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в бесчисленных судьбах».

Карлос Рэй Норрис родился в небольшом городке Райан в штате Оклахома. Его отец был солдатом, прошедшим Вторую мировую войну. В 1958 году будущий актер поступил на службу в Военно-воздушные силы США, где стал военным полицейским. Именно во время службы на авиабазе Осан в Южной Корее он получил прозвище «Чак» и начал серьезно заниматься тхэквондо, что впоследствии привело его к изучению целого ряда восточных единоборств и созданию собственного гибридного стиля — Чун Кук До («Всеобщий путь»).

После демобилизации в 1962 году Норрис работал в аэрокосмической корпорации Northrop и одновременно открыл сеть школ каратэ. Среди его клиентов и учеников были такие знаменитости, как Стив Маккуин, Боб Баркер, Присцилла Пресли, а также брат и сестра Осмонды. Первым появлением на экране стала эпизодическая роль в 1969 году в фильме «Отряд разрушителей» с Дином Мартином в главной роли.

Настоящий прорыв произошел в 1972 году, когда Норрис сыграл антагониста в фильме «Путь дракона» (в американском прокате — «Возвращение дракона») напротив самого Брюса Ли. Эта роль принесла ему широкую известность, а дуэль с Ли стала одной из самых знаменитых сцен в истории киноединоборств.

В отличие от многих коллег по жанру, Норрис обладал уникальной степенью достоверности: он был не просто актером, изображающим бойца, а настоящим чемпионом по боевым искусствам. В его арсенале были черные пояса по дзюдо, бразильскому джиу-джитсу, карате, тхэквондо, тан су до и Чун Кук До, причем последний — десятого дана. Эта подлинность делала его героев особенно убедительными в глазах зрителей.

Пик кинокарьеры Норриса пришелся на конец 1970-х и 1980-е годы. В 1977 году он впервые исполнил главную роль в фильме «Breaker! Breaker!» (в российском прокате — «Крушитель»), сыграв дальнобойщика, разыскивающего пропавшего брата.

Успех этого проекта закрепили картины «Хорошие парни носят черное» (1978), «Восьмиугольник» (1980), «Око за око» (1981) и «Одинокий волк Маккуэйд» (1983).

Особую главу в биографии актера составило сотрудничество со студией Cannon Films, начавшееся в 1984 году. За четыре года Норрис стал главной звездой студии, снявшись в восьми фильмах, включая три части «Пропавших без вести», «Кодекс молчания» (критически признанный одной из лучших его работ), дилогию «Отряд «Дельта» и приключенческий боевик «Огненный ходок». Фильмы серии «Пропавшие без вести» были посвящены памяти его младшего брата Виланда, погибшего во Вьетнаме.

Когда кинокарьера пошла на спад, Норрис перешел на ТВ. С 1993 по 2001 год на канале CBS выходил сериал «Уокер, техасский рейнджер», вдохновленный его же фильмом «Одинокий волк Маккуэйд». Образ Корделла Уокера — принципиального борца с преступностью, владеющего приемами единоборств, — стал для актера визитной карточкой. Позже он дважды возвращался к этому персонажу в телефильмах: в 1994 и 2005 годах.

В 2012 году, после семилетнего перерыва, Норрис присоединился к плеяде звезд боевиков в фильме Сильвестра Сталлоне «Неудержимые 2». Однако его образ давно перерос рамки кино.

В 2000-х и 2010-х годах Чак Норрис превратился в героя интернет-фольклора: бесчисленные мемы приписывали ему абсурдные сверхспособности («Чак Норрис убивает 100% микробов», «Бумага побеждает камень, камень — ножницы, ножницы — бумагу, а Чак Норрис побеждает их всех одновременно»). Сам актер относился к этому феномену с иронией и даже выпустил книгу «The Truth About Chuck Norris», в которой собрал самые популярные легенды о себе.

Чак Норрис был дважды женат. Первый брак с Дианной Хоулек продлился с 1958 по 1988 год. В 1998 году он женился на Джине О’Келли, с которой прожил до конца жизни. У актера остались пятеро детей — сыновья Эрик и Майк, дочери Дакота, Данили и Дина, а также многочисленные внуки.