Депутат Госдумы Владимир Самокиш назвал «говном» конкурс «Молодежная столица России». Это произошло после того, как его родной Томск занял второе место, уступив титул Смоленску.

«Это просто полное говно. Полное. И все это понимают. Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс нечестный. Он разрушает страну и взрывает сепаратизм», — написал Самокиш.

Он добавил, что Смоленск, «при всем уважении», вряд ли может быть «молодежнее» Томска.

В разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» Самокиш заявил, что пост писал сам, его не взламывали.

«Томск — реально город, в котором удельный вес молодежи самый высокий в стране. Молодежь приезжает со всей страны за образованием. Каких-то вопросов к другим городам у меня нет. Но с результатами я не согласен», — отметил он.

Смоленск набрал 559 тыс. голосов, Томск — 290 тыс., Челябинск — 92 тыс., Салехард — 71 тыс., Вологда — 68 тыс., Сыктывкар — 39 тыс.

Ситуацию также прокомментировали в управлении молодежной политики Томска.

«Мы были так близко. За Томск голосовали сердцем, и это чувствовалось в каждом голосе, каждом комментарии, каждом сообщении поддержки. Спасибо всем, кто был с нами. Для нас Томск уже победитель», — заявили в ведомстве.

Томск многие неофициально считают молодежной столицей России. В 2024 году город тоже претендовал на звание «Молодежной столицы России», но уступил Омску и Перми.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поблагодарил всех, кто голосовал за Смоленск: «Это наша общая победа, наша сплоченность и единство».

В этом году впервые была учреждена специальная номинация «Город молодежи», победителем стала Елец Липецкой области. Глава города Вячеслав Жабин заявил, что у него «просто запредельные эмоции».

«Самая активная и преданная, лучшая молодежь живет в городе Ельце. Мы уверены, что наш город станет эпицентром молодежных событий», — сообщил он.

Конкурс проводит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Победитель определяется голосованием на платформе «Госуслуги». Выбранный город получает статус на год и преимущество в организации крупных федеральных молодежных мероприятий, форумов и образовательных программ, а также экспертную поддержку и софинансирование проектов со стороны Росмолодежи.