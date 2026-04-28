Европа совершила ошибку, когда весной 2022 года упустила оптимальную возможность для мирных переговоров с Россией. Такое мнение высказал президент Эстонии Алар Карис в интервью Yle в Таллине перед началом визита в Финляндию.

Как он полагает, Европа могла «посадить за стол переговоров» Россию, когда ее войска в марте 2022 года отступили из-под Киева.

«Теперь же за стол переговоров никто не садится», — посетовал эстонский лидер.

Карис считает, что отношения европейских соседей с Россией останутся сложными еще долгое время, даже после того, как боевые действия на Украине закончатся. Он добавил, что Европа уже сейчас должна начать разрабатывать план для послевоенного периода и будущего взаимодействия с Москвой. Процессы в ЕС занимают много времени, и готовиться нужно заранее, объяснил эстонский президент.

«Европейский союз вложил в Украину огромные средства. Не может быть так, чтобы, когда придет время, за столом переговоров оказались Соединенные Штаты, Россия и, возможно, третья страна, а Европы вообще не оказалось», — подчеркнул Карис.

На необходимость общеевропейской подготовки к возобновлению диалога с Россией он также указал в разговоре с газетой Helsingin Sanomat.

«Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас», — заключил Карис.

По его мнению, разговоры о том, что Эстония может стать «следующей целью» России, подогреваются теми, кто хочет навредить республике и проецирует на нее собственные страхи.

Он объяснил, что те, кто живут дальше от России, не понимают ее и опасаются неизвестности, однако у эстонцев нет этого ощущения неизвестности. Для примера Карис рассказал, что когда он сам учился в старших классах в Тарту во времена СССР, его сверстникам внушали опасения перед армиями США и Великобритании. Однако вместо промывки мозгов это вызывало обратную реакцию, заметил Карис.