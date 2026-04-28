Актриса Лиза Кудроу, известная по роли Фиби Буффе в сериале «Друзья», заявила, что сценаристы шоу — в основном мужчины — обсуждали свои сексуальные фантазии о ее коллегах по съемочной площадке. Об этом она рассказала в интервью The Times of London.

По словам Кудроу, за кулисами ситкома происходило «много мерзкого». Сценаристы могли отчитывать актеров за забытые реплики, если шутка не получала идеальной реакции от зрителей в студии. «Не забывайте, мы снимали перед живой аудиторией в 400 человек, и если ты портил реплику одного из этих сценаристов или она не получала идеального отклика, они могли сказать: „Эта сука вообще читать не умеет? Она даже не пытается. Она испортила мою шутку“», — вспоминает актриса.

Она также добавила, что в сценарной комнате «ребята допоздна обсуждали свои сексуальные фантазии о Дженнифер Энистон и Кортни Кокс». Кудроу назвала отношение сценаристов к актерскому составу «жестоким», но призналась, что не обращала на это особого внимания, поскольку большинство инцидентов происходило за закрытыми дверями. «Говорите что хотите обо мне за моей спиной — это не имеет значения», — пояснила она.

Поведение сценаристов «Друзей» стало публично известно еще в начале 2000-х. Амаани Лайл, работавшая ассистенткой в шестом сезоне шоу в 1999 году, подала иск против Warner Bros. Television из-за обстановки в сценарной комнате. Она утверждала, что авторы сериала регулярно допускали сексистские и расистские замечания, а она, как ассистент, была вынуждена записывать всё, что говорилось в комнате. Дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону студии, постановив, что грубое поведение было «необходимой частью» рабочей среды.