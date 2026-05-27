Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов о медицинском освидетельствовании мигрантов, передает корреспондент RTVI. Базовый закон в третьем чтении поддержали 390 депутатов.

В беседе с RTVI депутат ГД Михаил Матвеев обратил внимание на одну из проблем в сфере медобслуживания мигрантов — что у многих из них нет медполиса.

«У нас огромное количество иностранных граждан, въезжающих в нашу страну, не имеет полиса медицинского страхования. Норма о том, что въезжающий в страну мигрант должен иметь полис медицинского страхования, в определенной части законодательства есть. Но ее нет в той, которая касается тех документов, которые должен мигрант предъявлять на границе», — сказал он.

По его словам, «убытки, которые наши медицинские учреждения несут в связи с тем, что множество иностранных граждан не имеют полиса медицинского страхования, исчисляются миллиардами рублей».

Первый из принятых законов — единый порядок медосвидетельствования для иностранных граждан, прибывающих в Россию на работу, учебу или с другими целями более чем на 90 дней. Они обязаны пройти медобследование в течение 30 дней с момента въезда. Обследование включает проверку на инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, ВИЧ-инфекцию, а также факт употребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Сейчас иностранцы должны получать справки при выдаче разрешения на работу и временное проживание, патента или вида на жительство, причем могут делать это в более длительные сроки — от 30 до 90 дней.

Закон обязывает проводить медицинское освидетельствование иностранцев только в уполномоченных медучреждениях и запрещает передавать эти полномочия третьим лицам. Также предполагается электронное взаимодействие между Минздравом, МВД и Роспотребнадзором.

По мнению авторов инициативы, это ускорит обмен информацией и принятие решений о нежелательности пребывания иностранцев в России, а также об их выдворении при выявлении опасных инфекций. Речь идет не только о результатах медосвидетельствования, но и о случаях, когда опасное инфекционное заболевание выявляют при любом обращении за медицинской помощью.

Штрафы и уголовная ответственность

Второй закон вводит штрафы за нарушение правил медосвидетельствования. Если иностранец откажется или уклонится от прохождения медосвидетельствования, ему грозит штраф от 25 тыс. до 50 тыс. рублей с возможным выдворением из России.

За нарушение порядка медосвидетельствования иностранцев для юрлиц предусмотрен штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Третий принятый закон вводит в Уголовный кодекс наказание за подделку, продажу и покупку медицинских справок об отсутствии опасных и инфекционных заболеваний. За такие действия, совершенные группой лиц или с использованием служебного положения или через интернет, предусмотрено лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом до 2 млн рублей. Если же это привело к массовому заражению, наказание ужесточается до лишения свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом до 3 млн рублей.

Сейчас сбыт поддельных справок подпадает под ст. 327 УК РФ: за это грозит до двух лет лишения свободы.