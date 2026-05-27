Легковым автомобилям в России нужно разрешить ездить по выделенным полосам в выходные и праздничные дни, а также по ночам. С такой инициативой обратился в Минтранс зампред комитета Госдумы по энергетике Владимир Плякин, пишет Life.ru.

Логику выделения специальных полос только для общественного транспорта он назвал «понятной и оправданной». Это необходимо для того, чтобы в условиях плотного движения автобусы ходили регулярно и без задержек.

Но, по его наблюдению, запрет другим машинам занимать эти полосы становится излишним в те дни и часы, когда они практически пустуют.

«В выходные и нерабочие праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы будней интервалы между рейсами кратно возрастают, пассажиропоток падает, а сама полоса превращается в пустой асфальт. Запрет при этом сохраняется. Это трудно назвать соразмерным», — приводит издание слова депутата.

По предложению Плякина, легковые автомобили могли бы ездить по выделенным полосам круглосуточно в выходные и праздничные дни, а в будни — с 21:00 до 07:00. В эти периоды было бы целесообразно отключать автоматическую фиксацию нарушений, чтобы не создавать ситуации правовой неопределенности, считает он.

Как отмечает Life.ru, ранее в ответ на подобные инициативы власти ссылались именно на технические ограничения камер фиксации нарушений. Однако в своем обращении Плякин указал, что современные комплексы уже способны работать по заданному расписанию.

«Это стандартная функциональность оборудования, уже установленного на дорогах. Дополнительных капитальных вложений не требуется — необходима лишь перенастройка параметров», — говорится в тексте письма, с которым ознакомилось издание.

Депутат предложил на федеральном уровне закрепить единый подход к использованию выделенных полос и запустить пилотный проект по его реализации в одном или нескольких крупных городах.