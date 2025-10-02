Где в России есть больше всего шансов погибнуть от водителя-алкоголика или попасть в ДТП с его участием? Анализ данных ГИБДД, проведенный RTVI, показывает, что максимальный риск погибнуть существует если двигаетесь по дорогам Тывы и Забайкальского края, а попасть в аварию — на Алтае.

Водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения считаются главной угрозой безопасности движения по всему миру. ДТП с их участием, как правило, имеют самые тяжелые последствия: один такой водитель способен причинить тяжелые увечья, а то и убить сразу несколько человек. Потому и наказывают их везде жестко, вплоть до пожизненного лишения прав, как, например, в Австралии, а то и тюремного срока и даже расстрела (в Китае).

Россия идет в русле этой же тенденции. С этого года штрафы для тех, кто впервые попался за рулем нетрезвым, выросли до 45 тысяч рублей, срок лишения прав — до полутора-двух лет. Алкоголики-рецидивисты рискуют быть наказанными по УК РФ со штрафом до 200-300 тысяч рублей, а при наличии судимости — и до полумиллиона. Два года назад у них также стали конфисковывать личный транспорт.

Помогло ли это сделать дороги безопаснее? Если следовать данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, то да. Водителей в нетрезвом состоянии задерживают все меньше. Количество аварий с нетрезвыми водителями за пять лет (2020-2024 гг.) сократилось на 25%, число погибших в них — на 19%. В первом полугодии этого года произошло снижение еще на 12% и 31% соответственно.

Но это общие цифры. Они не отражают картины в регионах России, где все выглядит не всегда в радужном свете. В 74 субъектах аварий стало меньше, в 62 уменьшилось количество погибших.

Но в 11 российских областях, краях и республиках количество аварий наоборот выросло, а еще в 20 выросло количество погибших.

При этом больше всего ДТП с нетрезвыми водителями ожидаемо было зарегистрировано в крупнейших регионах страны. Лидером стал Краснодарский — 660 ДТП за год, 192 погибших. В тройке антилидеров также Нижегородская область (405) и Приморский край (404), по числу погибших — Забайкальский край (114) и Ростовская область (109). Однако можно ли считать, что в этих регионах риски стать жертвой пьяного водителя выше, чем в других?

Опираясь на данные НЦ БДД RTVI проанализировало ситуацию с «пьяными» авариями и смертями в каждом регионе России с точки зрения их населенности, автомобилизации и протяженности дорог. В каких из них шанс встретить водителя-убийцу больше и где нужно быть особенно внимательным на дорогах?

Дороги смерти в Тыве и Забайкалье

Ответ на вопрос о том, где находятся самые «пьяные» дороги в стране в относительных показателях, приводит нас на другой край России. В первой десятке по большинству показателей оказываются Тыва, Забайкальский край, Алтай, Бурятия, Амурская и Магаданская область, а также Калмыкия.

Почти все эти субъекты (кроме Калмыкии) являются регионами Дальнего Востока и Сибири, имеющими общие границы друг с другом. Скрепляют этот дальневосточно-сибирский круг выпивающих регионов Еврейская автономная, Сахалинская и Иркутская область, где ситуации немногим лучше, чем у антилидеров топ-10.

На каждые 100 тысяч населения на Алтае, например, в прошлом году произошло почти 45 ДТП, в Забайкальском крае, республиках Калмыкия и Тыва — более 30. Для сравнения стоит взглянуть на цифры регионов, где выше абсолютные цифры: в Нижегородской области — порядка 13, Краснодарском крае — 11, Ростовской области — 5, Московской области — 4, Москве — 2,5.

По числу погибших в ДТП с нетрезвыми водителями лидируют Тыва и Забайкальский край: каждый из этих регионов по вине пьяных водителей потерял за год почти 12 жизней из 100 тысяч населения, Магаданская и Амурская области — порядка 9-10. Опять же для сравнения: Краснодарский край, Нижегородская и Ростовская области — около 3, Московская область — 1,2, российская столица — 0,5.

Соотношение аварийности с уровнем автомобилизации увело в отрыв все ту же Тыву — 141 ДТП на каждые 100 тысяч единиц зарегистрированного на ее территории транспорта. В следующей за ней республике Алтай показатель — 90,5. Плюс-минус 70 ДТП — в Забайкальском крае, Калмыкии, Амурской области.

В то же время в Краснодарском крае — менее 29, Нижегородской области — 24, Ростовской — 12, Московской — 11, Москве — меньше 7.

Больше всего погибших на каждые 100 тысяч ТС — также в Тыве (почти 51), Забайкальском крае (24,5) и Амурской области (20,5). В Краснодарском крае — 8,4, Ростовской области — 6, Нижегородской — 5, Московской — 3, Москве — 1,4.

Стоит отметить, что половина, а то и больше всех погибших в ДТП в регионах Дальнего Востока и Сибири — это жертвы пьяных водителей либо отказавшихся пройти медицинское освидетельствования. В Хакасии: 26 из 48 погибших за год, в Забайкалье — 114 из 200, в Амурской области — 69 из 124, в Магаданской — 13 из 23, в Мурманской — 21 из 42, Сахалинской — 38 из 67.

Больше всего административок за пьяное вождение также в этих проблемных регионах. На первом месте — Тыва, где на каждые 100 тысяч человек приходится по 522 административных дела за управление в нетрезвом состоянии, на втором — Бурятия (497). В ТОП-10 вошли также Алтай, Амурская область, Забайкальский край и Сахалинская область. Среди относительно благополучных регионов — Северная Осетия, Карелия, Ненецкий округ и Хакасия.

По отношению к зарегистрированному парку транспорта лидеры — те же. И также много административок за пьяное вождение в таких регионах как Алтай, Амурская и Сахалинская область, Ненецкий АО, Иркутская область, Красноярский край и Якутия.

Много пить не значит садиться за руль

Причина аномалии Тывы, Забайкалья и Алтая понятна не до конца. Теория о том, что там пьют больше всего, на первый взгляд работает. Дальневосточные и сибирские регионы считаются самыми пьющими в России. Многие из них действительно лидируют по объемам продаж алкоголя. Но, всё-таки, не все. Строго линейной зависимости нет, хотя совпадений достаточно. Например, в числе высокоаварийных оказались Сахалинская и Мурманская области, Камчатский край, Магаданская и Еврейская автономная области, которые вошли в десятку тех, где действительно покупают много спиртного.

В то же время в десятке «самых пьющих» регионов также есть Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская и Ленинградская области, а показатели аварийности с участием пьяных водителей на этих территориях близки к минимальным.

Возможно вопрос в том насколько российская статистика в части потребления алкоголя соответствует реальности. Она основана на официальных данных, но они не включают в себя самогон, наливки и настойки, а также «серый» алкоголь. Тем более что статистика не отвечает на вопрос как часто и какими дозами пьют.

Сравнение с цифрами заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами также не рисует однозначной картины. По данным Минздрава РФ в 2024 году по этому показателю лидировали Чукотский автономный округ, республика Марий Эл и Еврейская автономная область (порядка 200-250 человек на 100 тысяч населения), далее следуют Кировская и Архангельская области, Якутия, Алтайский, Хабаровский и Забайкальский край, (порядка 100-160 человек, что также в несколько раз превышает общероссийские показатели).

В чем же причина «пьяного» проклятья для дорог Дальнего Востока, Алтая и Тывы? Четкого ответа на этот вопрос нет. Не спасают даже мемы про суровые места — их в России много, со снегом, медведями и суровой зимой.

Спаси жизнь доносом

В попытке остановить пьянство регионы пытаются использовать практику прямых денежных выплат за сигнал о пьяном водителе. Делают это и в регионах в том числе и там, где высока доля пьяных ДТП — Алтай, Тыва, Амурская и Магаданская области.

Например не испугавшийся прослыть стукачом может получить за сигнал в органы о пьяном водителе 2500 рублей в Тыве, 5000 рублей — на Алтае. В Амурской области сначала установили вознаграждение в размере 5000 рублей, если пьяного водителя привлекут по статье КоАП, 7000 рублей — по УК РФ, но в этом году ставки подняли до 20 тысяч рублей. Произошло это после ДТП, в котором один пьяный водитель на огромной скорости сбил сразу 9 пешеходов в Благовещенске.