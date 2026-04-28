Финская служба безопасности и разведки (Supo) получила почти 3000 заявок от граждан, желающих работать шпионами. Как сообщает издание Yle News со ссылкой на данные разведслужбы, ажиотаж возник после того, как в апреле ведомство разместило объявления о найме сотрудников, свободно владеющих иностранными языками, в первую очередь русским и китайским.

В процессе отбора Supo применила нестандартный подход, чтобы защитить конфиденциальность соискателей. Агентство попросило всех желающих отправлять заявки по обычной почте, а не через интернет — это позволило избежать появления цифровых следов у потенциальных кандидатов.

Кроме того, вместе с резюме претенденты должны были приложить USB-накопитель с видеозаписью, на которой они анализируют собственное поведение в неудачной социальной ситуации. В разведслужбе пояснили, что способность критически оценивать свои действия является одним из ключевых качеств для тех, кто планирует заниматься наблюдением и агентурной работой.

Как отметил начальник разведки Supo Пекка Хилтунен, агентству удалось привлечь внимание обычных финнов, которые обычно не рассматривают карьеру в спецслужбах. Среди откликнувшихся оказалось много людей с совершенно разным бэкграундом — и это, по словам Хилтунена, стало приятным сюрпризом для ведомства.

В объявлениях о найме, опубликованных в апреле, Supo подчеркивала, что ищет именно «обычных людей» и не требует от них специфического опыта работы в разведке.

В настоящий момент обработка более 2,8 тысячи поступивших заявок и приложенных к ним видеоматериалов продолжается. В Supo уточнили, что процесс рекрутинга только стартовал: часть кандидатов будет отобрана для дальнейшего тестирования и обучения, а остальные, вероятно, получат отказ. Сроки завершения отбора в сообщении не уточняются.