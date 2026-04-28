Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европе уже сейчас следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения конфликта на Украине. Он поддержал идею назначения специального представителя ЕС по России, который занимался бы подготовкой к послевоенному периоду.

В интервью финской газете Helsingin Sanomat Алар Карис подчеркнул необходимость выработки общего европейского подхода к возможному возобновлению отношений с Москвой.

«Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас», — сказал Карис.

В беседе также затрагивались опасения расширения конфликта на страны Балтии. Президент Эстонии отметил, что заявления о возможной угрозе для страны часто распространяются теми, кто стремится нанести ей вред, а страх перед неизвестностью сильнее проявляется у государств, находящихся дальше от России.

Карис напомнил, что расходы Эстонии на оборону в этом году превысят 2 млрд евро, что составляет более 5% ВВП, и, по его словам, это не означает усиления ощущения угрозы. Он также упомянул опыт Финляндии до вступления в НАТО и изменение общественных настроений после начала конфликта на Украине.

Комментируя перспективы отношений с Москвой, президент заявил: «Россия должна измениться, чтобы с ней можно было общаться». Он также поддержал создание спецпредставителя ЕС по России, подчеркнув необходимость участия всех стран, включая малые, в обсуждении будущих решений.