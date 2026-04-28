Глава МИД Украины Дмитрий Сибига обвинил Израиль в участии в торговле зерном с «украинских оккупированных территорий». В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что подобные вопросы не решаются через публичные заявления и подчеркнул отсутствие официальных запросов со стороны Киева.

«Дипломатические отношения не ведутся в Twitter. Обвинения — это не доказательства. Вы даже не подали официального запроса о правовой помощи, прежде чем идти в СМИ», — написал Саар.

Как сообщается, Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против израильских граждан и организаций на фоне обвинений в помощи России в обходе ограничений через импорт пшеницы из новых российских регионов. Ранее источник в украинской дипломатии сообщил Axios, что заход судна PANORAMITIS в порт Хайфа с предполагаемым грузом такого зерна может привести к кризису в отношениях между Киевом и Тель-Авивом.

По словам источника, Израиль ранее проигнорировал требования Украины по аналогичному судну, разгрузившему зерно в Хайфе. Он добавил, что в случае повторения ситуации Киев оставляет за собой право на дипломатические и международно-правовые меры. Сообщается, что одно судно уже разгружено, а второе приближается к порту, несмотря на протесты Украины.