Число погибших в результате столкновения поездов под Джакартой увеличилось до 14 человек, более 80 получили ранения. Об этом сообщает индонезийское издание Kompas со ссылкой на данные государственной железнодорожной компании KAI.

Авария произошла поздно вечером в понедельник на станции города Бекаси рядом с индонезийской столицей. Столкнулись пригородный поезд и состав дальнего следования. По данным компании, по состоянию на утро вторника подтверждена гибель 14 человек, еще 84 пострадавших доставлены в больницы. Ранее сообщалось о пяти погибших и 79 раненых.

Глава Национального агентства по поиску и спасению Индонезии (BASARNAS) Мохаммад Шафии заявил, что спасательные работы продолжаются: под обломками остаются люди. По его словам, операция осложняется ограниченным пространством и серьезными повреждениями вагонов, поэтому спасатели вынуждены работать медленно. На месте аварии вагоны разрезают, чтобы освободить пассажиров. По предварительным данным, пригородный поезд остановился на путях после инцидента на переезде, после чего в него врезался поезд дальнего следования.