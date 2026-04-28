Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о создании в стране «Флота дронов», в нем примет участие Украина. В запуске проекта он объявил в приграничном Жешуве на конференции «На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонный аспект».

В соцсети X Туск написал, что суть «Флота дронов» можно описать следующим образом: «Европейские средства, польские компании и исследовательские центры, а также украинский боевой опыт». По его словам, цель Польши — технологический скачок с целью обеспечения безопасности в стране и Европе.

«Мы будем инвестировать европейские, польские деньги, наши компетенции, навыки, а также компетенции и навыки Украины. <…> Мы знаем, что ситуация нестабильна не только здесь, в нашем регионе, но и в мире. Мы знаем, что способность быстро реагировать действительно важна. Мы видели дорогостоящие и рискованные последствия относительно небольших провокаций. Мы пережили это в Польше», — приводит слова польского премьера «Суспiльне».

В сентябре 2025 года власти Польши заявили, что по меньшей мере 21 беспилотник вторгся в воздушное пространство страны, по тревоге были подняты истребители. Большая часть дронов была сбита, никто не пострадал. Польская сторона заявляла о российском происхождении этих дронов, тогда как Москва это отвергала. Инцидент вызвал в Европе дискуссию о необходимости создания системы защиты от БПЛА.