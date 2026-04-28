Польша совместно с Литвой, Латвией и Эстонией намерены усилить координацию в сфере оборонного финансирования и добиваться привлечения дополнительных средств на уровне ЕС. Об этом заявил в интервью Bloomberg польский министр финансов Анджей Доманский.

По его словам, среди форматов сотрудничества рассматривается поиск недорогих кредитов, в том числе за пределами ЕС. Доманский указал, что речь идет о формировании «широкой коалиции», для которой нужны «новые деньги и ресурсы».

«Именно поэтому нам нужна большая европейская солидарность и новые инструменты», — сказал министр.

Оборонные расходы продолжают оставаться приоритетом для Польши, отметил Доминский. По его словам, страна направляет на оборону 5% ВВП — один из самых высоких показателей среди стран НАТО. В то же время рост военных расходов происходит параллельно с увеличением социальных затрат, что усиливает давление на бюджет, признал глава польского Минфина.

Доманский выразил надежду, что новые инструменты финансирования позволят снизить расходы.

Ранее председатель польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил о необходимости глубокой перестройки государственного устройства страны для ускорения экономического развития.