Председатель польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил о необходимости глубокой перестройки государственного устройства страны для ускорения экономического развития. Об этом сообщает Wirtualna Polska со ссылкой на выступление политика на партийной конференции «Альтернатива 2.0».

По словам Качиньского, упомянутая им перестройка предполагает создание «иначе организованного государства» и устранение из политической элиты тех, кто игнорирует правила.

Лидер PiS подчеркнул, что полякам нужно сильное государство, опирающееся на национальную гордость и лояльность граждан. Для достижения этих целей, по его словам, необходима смена нынешней власти, которая находится в состоянии паралича.

В числе конкретных мер Качиньский назвал приобретение ключевых компетенций в сфере искусственного интеллекта, реформу образования для укрепления идентичности и лояльности, а также возврат к программе задействования капитала, сосредоточенного в частных предприятиях и госкомпаниях.

«Мы полностью зависимы от внешних факторов, что имеет далеко идущие последствия в самых разных областях», — заявил Качиньский, призвав к созданию «информационного суверенитета» через развитие отечественных облачных вычислений и платформ.

Конференция «Альтернатива 2.0» стала одной из серии мероприятий PiS, посвященных выработке программных решений в таких сферах как сельское хозяйство, здравоохранение, оборона и образование. Аналогичные встречи под таким же названием партия проводила в 2015, 2019 и 2025 годах, в том числе перед парламентскими выборами.