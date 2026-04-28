На Туапсинском НПЗ ночью начался пожар после удара БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. Власти призвали жителей отдельных районов эвакуироваться. Кроме того, под атаку беспилотников попали Белгородская и Брянская области, в результате чего три человека погибли, четверо получили ранения.

Тревогу в Туапсинском округе объявили около часа ночи. Глава муниципалитета Сергей Бойко предупредил жителей не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон или в подвалах.

Очевидцы рассказывали Shot, что за два часа услышали более десятка взрывов — группы дронов шли со стороны моря на низкой высоте, в небе были видны вспышки и слышна стрельба. Обломки одного из беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, после чего начался пожар. Пострадавших нет.

К тушению привлекли 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Угрозу атаки сняли около 5:18 — тогда же в городе открыли пункт временного размещения в школе № 6.

Кроме того, угрозу атаки БПЛА объявляли в Новороссийске, но потом ее отменили, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале, что сейчас в Туапсе проводится эвакуация.

«Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ. На данный момент его тушат 164 человека, привлечено 46 единиц техники. С места в постоянном режиме докладывают о развитии ситуации. В ближайшее время группировку дополнительно увеличат. Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация», — добавил он, призвав граждан следовать всем рекомендациям местных властей.

О том, что граждан будут эвакуировать, сообщил и Бойко.

«Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться. ПВР расположен в СОШ № 6», — написал глава Туапсе.

Это уже третья атака на туапсинский НПЗ за апрель. 16 апреля в результате обстрела города возник пожар и погибли два человека. 20 апреля на НПЗ снова вспыхнул огонь, погиб один человек. После тех атак в городе, как писали СМИ и телеграм-каналы, прошел «нефтяной дождь». 22 апреля оперштаб зафиксировал превышение допустимого уровня вредных веществ в воздухе в два-три раза. В Черном море обнаружили нефтяное пятно, в воздухе — превышение бензола, ксилола и сажи.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА погибли три мирных жителя, еще трое ранены, в том числе 16-летний подросток. Он добавил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по легковому автомобилю, водитель скончался на месте, а в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал машину, в которой ехала семья. Муж и жена погибли до приезда скорой, их сына с баротравмой доставили в детскую областную клиническую больницу.

«От лица всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших», — сказал Гладков.

Еще один автомобиль был атакован в хуторе Красиво Борисовского округа: у мужчины множественные осколочные ранения спины и головы, у женщины — множественные слепые осколочные ранения спины и проникающее ранение поясничной области. Обоих госпитализировали в областную клиническую больницу.

В Брянской области дрон ударил по движущемуся автомобилю в поселке Косицы Севского района — ранен мирный житель, повреждена машина, рассказал губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Косицы Севского района. В результате варварского целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», — отметил он.

В Минобороны России сообщили, что всего с 22:00 27 апреля до 07:00 28 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 186 беспилотников над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.