Эстония с 1 января 2027 года вводит запрет на покупку недвижимости для граждан России и Беларуси, не имеющих статуса постоянного проживающих в стране. Как сообщает ERR News, такой проект поправок в Закон об ограничениях на приобретение недвижимости уже подготовлен министерством внутренних дел прибалтийской республики.

Новые правила впервые позволят Таллину блокировать сделки для граждан стран, якобы представляющих угрозу национальной безопасности. Запрет затронет:

россиян и белорусов без долгосрочных видов на жительство,

компании из РФ и Беларуси,

юрлица, где граждане России и Беларуси являются бенефициарами.

Поправки закрывают лазейку с покупкой жилья через компании, зарегистрированные в Эстонии или других странах ЕС, поскольку потребуют от нотариусов проверять гражданство конечных бенефициаров.

Ограничения распространятся на владение квартирами в многоквартирных домах, которые ранее вообще не подпадали под действие закона.

«Планируемая мера является умеренным и легитимным ограничением, служащим чрезвычайно важной цели — защите национальной безопасности Эстонии. Право собственности не ограничивается задним числом, и запрет никого не лишает существующей недвижимости», — говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

При разработке закона Эстония опиралась на опыт Финляндии, Латвии и Литвы, которые ранее ужесточили правила приобретения недвижимости для граждан третьих стран из соображений безопасности. При этом в Финляндии россияне по-прежнему могут покупать квартиры, поскольку запрет касается только земельных участков с постройками.

По оценкам властей, нововведения коснутся примерно 600 сделок в год и не окажут существенного влияния на эстонский рынок недвижимости. При этом у правительства останется право делать исключения по гуманитарным соображениям или в государственных интересах.

Прошлой весной в Эстонии насчитывалось почти 37 тысяч собственников недвижимости из России и почти 900 — из Беларуси. При этом долгосрочные ВНЖ в республике имели более 70 тысяч россиян и около 1,2 тысячи белорусов.