Власти Финляндии должны на законодательном уровне запретить российским гражданам приобретать квартиры в многоквартирных домах на территории страны. Об этом, как пишет местный портал Yle, заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.

С 15 июля 2025 года Финляндия запретила гражданам РФ и Беларуси заключать сделки с недвижимостью на своей территории, но эта мера коснулась только покупки и продажи земельных участков. При этом россияне по-прежнему могут становиться собственниками квартир в многоквартирных домах, если приобретут акции в жилищной компании.

По словам Хяккянена, эту возможность следует устранить. «Хотя отдельные квартиры не представляют такой же угрозы безопасности, как большие объекты недвижимости, этот вопрос тоже нужно рассмотреть», — заявил министр.

Он подчеркнул, что жилищные компании ежегодно совершают сотни тысяч сделок по продаже своих акций — гораздо больше, чем с земельными участками. «Я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен», — добавил чиновник.

Хяккянен убежден, что если существенная часть акций жилищной компании окажется в руках «враждебного иностранного субъекта», эта ситуация станет угрозой национальной безопасности.

Ранее российский посол в Финляндии Павел Кузнецов называл решение финских властей запретить гражданам РФ сделки с недвижимостью в стране «дискриминационным шагом», «русофобией и военным психозом». Он также предупреждал, что Москва примет ответные меры в соответствии со своими государственными интересами. По оценке дипломата, введенный Хельсинки запрет коснется примерно 20 тысяч россиян.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, действия финских властей в отношении сделок с недвижимостью, совершаемых россиянами, носят дискриминационный характер.

В 2022 году предшественник Хяккянена на посту главы Минобороны Финляндии — Антти Кайкконен — предупреждал, что власти страны в случае необходимости могут изымать принадлежащее россиянам имущество, включая объекты недвижимости.