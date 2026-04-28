Москва — уже не просто дорогой город по российским меркам. Данные Numbeo, которые изучил RTVI, показывают: по цене квадратного метра в центре российская столица входит в число самых дорогих в Европе. Позади остались Берлин, Рим, Мадрид, Дублин, Лиссабон, Варшава и все столицы Балтии.

По данным Numbeo, квадратный метр квартиры в центре Москвы стоит 878 тыс. рублей. На севере Европы дороже только Стокгольм: там квадратный метр стоит около 915 тыс. рублей. То есть за цену одного московского метра можно купить лишь 0,96 кв. м в центре шведской столицы.

Осло, Копенгаген и Хельсинки уже дешевле Москвы. Квадратный метр в центре Осло стоит около 849 тыс. рублей, в Копенгагене — 811 тыс., в Хельсинки — 775 тыс. За цену одного московского метра там можно купить 1,03, 1,08 и 1,13 кв. м соответственно.

В Балтии разрыв еще заметнее. В Вильнюсе квадратный метр в центре стоит около 470 тыс. рублей, в Таллине — 403 тыс., в Риге — 240 тыс. Иначе говоря, за цену одного московского метра там можно купить 1,87 кв. м в Вильнюсе, 2,18 кв. м в Таллине и 3,66 кв. м в Риге.

Numbeo — международный сервис с данными о ценах на жилье, аренду и повседневные расходы. Он собирает информацию от пользователей и дополняет данными из открытых источников — например, с сайтов супермаркетов, такси-сервисов и госструктур. Обычно сервис показывает данные не старше 12 месяцев, а если свежих вводов мало — может брать данные за последние 18 месяцев.

Самый большой разрыв среди крупных столиц — у Тбилиси. Квадратный метр в центре там стоит около 188 тыс. рублей. То есть за цену одного московского метра в Тбилиси можно купить примерно 4,7 кв. м.

Белград уже ближе к Москве, но разница все равно большая. Квадратный метр в центре там стоит около 391 тыс. рублей. Иначе говоря, за цену одного московского метра можно купить 2,24 кв. м.

Дальше разрыв уже не такой большой, но Москва все равно дороже. В Будапеште квадратный метр в центре стоит около 452 тыс. рублей, в Варшаве — 474 тыс., в Лиссабоне — 588 тыс. За цену одного московского метра там можно купить 1,94 кв. м, 1,85 кв. м и 1,49 кв. м соответственно.

Москва уже почти сравнялась с Прагой и все еще остается дороже Берлина. В немецкой столице квадратный метр в центре стоит около 627 тыс. рублей. За цену одного московского метра там можно купить примерно 1,4 кв. м. Ближе всех к Москве в этой выборке оказалась столица Чехии: около 758 тыс. рублей за квадратный метр, или 1,16 кв. м за цену одного московского.

При этом до самых дорогих столиц мира Москве еще далеко. Москва все еще дешевле Нью-Йорка, Лондона, Пекина и Шанхая. Квадратный метр в центре там стоит около 1,48 млн, 1,46 млн, 919 тыс. и 1,06 млн рублей соответственно. То есть за цену одного московского метра в этих городах можно купить лишь 0,59, 0,6, 0,96 и 0,83 кв. м.

Вашингтон, наоборот, уже дешевле Москвы. Квадратный метр в центре там стоит около 646 тыс. рублей. За цену одного московского метра там можно купить примерно 1,36 кв. м.

Как мы считали. Мы взяли один и тот же показатель Numbeo — Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre, то есть цену квадратного метра квартиры в центре города. Для примеров использовали страницы отдельных городов в Numbeo. Цены в местных валютах пересчитывали в рубли по официальному курсу Банка России на 23 апреля 2026 года.