Еврейская правозащитная организация «Бней Брит» заявляет, что в 2025 году в Канаде зафиксировано около 6800 антисемитских инцидентов. Это больше, чем зафиксировано годом ранее (6219), и является максимальным показателем с начала наблюдений в 1982 году. Стрельба, поджоги и акты вандализма в отношении синагог и еврейских школ, удвоились с 2022 года. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе организации.

Рост числа инцидентов отмечен в Британской Колумбии и Онтарио, тогда как в Квебеке и Альберте зафиксировано снижение. Комитет Сената ранее пришёл к выводу, что еврейская община остаётся основной мишенью преступлений на почве религиозной ненависти.

«Мы не можем допустить, чтобы антисемитизм превратился в простую статистику, к которой мы привыкнем. 6800 инцидентов, зафиксированных в 2025 году, повлекли за собой огромные и трагические человеческие жертвы», — заявил в понедельник на пресс-конференции на Парламентском холме глава правозащитного подразделения группы Ричард Робертсон.

Среди зафиксированных инцидентов — шокирующие акты физического насилия, в том числе избиение людей еврейской внешности, причем преступники снимают нападения на видео.

Робертсон рассказал о нападении, которое его шокировало — избиение мужчины, который гулял со своими детьми в парке.

«Это человек, которому сказали, что его следовало бы отправить в газовые камеры вместе с предками в Освенциме», — цитирует слова Робертсона издание The Globe and Mail.

В докладе также говорится о росте онлайн-ненависти. Организация призывает к усилению регулирования интернета, расширению подготовки полиции и запрету мероприятий, которые, по её оценке, разжигают ненависть.

Рост числа агрессии последовал осенью 2023 года, когда Израиль начал операцию в секторе Газа. Израильская кампания в Газе вызвала широкое осуждение в Канаде из-за большого числа погибших мирных жителей. «Бней Брит» утверждает, что антисемитизм распространяется под видом антисионизма, который, по мнению организации, представляет собой «демонизацию тех, кто поддерживает существование еврейского государства на Ближнем Востоке».