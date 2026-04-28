Стриминг Apple TV выпустил трейлер четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Премьера состоится 5 августа с последующим еженедельным выходом эпизодов до 7 октября. Об этом сообщает Variety.

Джейсон Судейкис вернётся к роли американского футбольного тренера, который переехал в Великобританию и возглавил женскую футбольную команду второго дивизиона. В новом сезоне Тед возвращается в Ричмонд, чтобы тренировать девушек. В трейлере герой пытается наставить молодых футболисток, а в одной из сцен слышит в свой адрес: «Тренируешь девчонок — ну ты и придурок!»

Вместе с Судейкисом в четвёртом сезоне сыграют Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Бретт Голдштейн, Брендан Хант и Джереми Свифт. К актёрскому составу также присоединились Таня Рейнольдс, Джуд Мэк, Фэй Марсей, Рекс Хейс, Айлинг Шарки, Эбби Херн и Грант Фили. По сюжету, на протяжении сезона Тед и его команда учатся действовать на опережение и рисковать так, как никогда раньше не решались.

Новым исполнительным продюсером проекта стал Джек Бёрдитт, заключивший общий контракт с Apple TV. Также над сериалом работают продюсеры Бретт Голдштейн, который продолжает исполнять роль Роя Кента, а также Леанн Боуэн, Сара Уокер и Фиби Уолш. Сценарий для четвёртого сезона напишет Джулия Линдон, редактором сюжета выступит Дилан Маррон.

Сериал создан компанией Doozer Productions Билла Лоуренса при участии Warner Bros. Television и Universal Television. Предыдущие сезоны «Теда Лассо» стали одними из самых успешных проектов Apple TV, собрав множество наград, включая премии «Эмми» и «Золотой глобус».