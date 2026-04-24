Страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — серьезно пострадали из-за санкций ЕС против России, были вынуждены радикально перестроиться под новые реалии и теперь убеждают Европу, что возврата к прежним отношениям с Москвой нет. Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным агентства, общий объем торговли этих трех стран с Россией с 2021 по 2025 год сократился на 91%. После введения санкций сотни их предприятий — от портов до коммунальщиков — оказались в тяжелых условиях, что заставило их обратиться к более дорогостоящим альтернативам или пойти на долгосрочную перестройку бизнес-моделей.

Эстония, в частности, пережила три года рецессии, а литовские железные дороги после 2022 года потеряли около €100 млн годового дохода. Премьер Латвии Эвика Силиня в апреле заявила о «необратимом изменении возможности развития транзитного сектора в Балтийском регионе». Она подчеркнула, что латвийские порты должны адаптироваться к «новой экономической реальности и реальности в сфере безопасности».

В качестве показательного примера Bloomberg приводит историю эстонского производителя древесины Puidukoda, который ранее получал ее из России десятками тысяч тонн. Когда это стало невозможным из-за санкций, компания на полгода оказалась в кризисе, а затем полностью переориентировалась на Запад и теперь получает древесину из Скандинавии. Благодаря полному «перевороту» она добилась рекордных показателей выручки, говорится в статье.

Прекращение торговых связей с Россией и отказ от ее энергоресурсов в сочетании с резким увеличением расходов на оборону в рамках НАТО закрепили экономическую интеграцию стран Балтии с остальной частью ЕС. В силу этого они придерживаются жесткой линии и предостерегают Европу от того, чтобы снова вести дела с Россией.

«В то время как другие страны покупают российские нефть и газ и даже заводят разговоры о нормализации отношений с Москвой, официальные лица в регионе [Балтии] говорят, что пути назад нет», — пишет Bloomberg.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил 22 апреля, что идею скорого мира «никто не воспринимает всерьез», и даже если формально мир наступит, то, по его словам, никто не перестанет считать Россию «агрессивной страной».

«Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад», — сказал Цахкна.

Как указывает агентство, лидеры стран Балтии сыграли «огромную роль» в разработке и продвижении санкционной политики ЕС в отношении России. Одной из наиболее жестких сторонниц такой политики является бывший премьер Эстонии Кая Каллас, которая с осени 2024 года возглавляет европейскую дипломатию.

В минувшие выходные министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы опубликовали совместное заявление о том, что они не позволят премьеру Словакии Роберту Фицо использовать их воздушное пространство для перелета в Москву на торжества 9 мая.

В своем материале Bloomberg пишет, что не все в Европе готовы согласиться с жестким подходом стран Балтии к перспективам нормализации с Россией. Победивший на выборах в Болгарии Румен Радев, которого СМИ называют «болгарским Орбаном» из-за пророссийских взглядов, заявил, что ЕС должен возобновить экономические отношения с Москвой.

В марте к сближению с Россией призвал премьер Бельгии Барт де Вевер, назвав это «здравым смыслом». Это вызвало волну критики как внутри страны, так и за ее пределами.