Бывшая сотрудница Beast Industries Лоррейн Мавроматис подала в суд на компанию Джимми Дональдсона, известного как MrBeast. Она обвиняет руководство в сексуальных домогательствах, создании «враждебной рабочей среды» и нарушении закона о семейных отпусках. Иск зарегистрирован в федеральном суде Северной Каролины, сообщает Deadline.

По словам истца, проработавшей в компании с 2022 по 2025 год, ее исключали из совещаний, на которых присутствовали только мужчины, обесценивали и домогались. Ей также отказали в соблюдении закона о семейных отпусках. В иске утверждается, что бывший гендиректор компании Джеймс Уоррен заставлял Мавроматис проводить встречи у него дома и комментировал ее внешность.

«Во время своей работы истица сама сталкивалась и наблюдала, как другие сотрудницы подвергались сексуальным домогательствам, которые как допускались, так и/или поощрялись их руководителями», — говорится в 24-страничном документе о Мавроматис, которая утверждает, что в последние дни работы в компании ее понизили в должности до менеджера по социальным сетям в бесперспективном отделе мерчандайзинга.

«Когда истица спросила Уоррен, почему Джимми не хочет встречаться с ней по поводу определенных проектов, Уоррен ответил истице: „Джимми очень неловко чувствует себя в присутствии красивых женщин. Скажем так, когда вы рядом, и он идет в туалет, на самом деле он им не пользуется“», — говорится в обширном разделе жалобы.

Компания заявила, что располагает доказательствами, в том числе перепиской в мессенджерах и документами, опровергающими эти обвинения. Также утверждается, что по собственному желанию работать в декрете хотела сама истица. Представитель компании в разговоре с Deadline назвал жалобы «абсурдными».

Мавроматис — не первая, кто обвиняет MrBeast в создании токсичной атмосферы. Это уже второй иск против компании за последние полтора года. В сентябре 2024 года участники шоу Beast Games на Amazon подали коллективный иск, обвинив продюсеров в небезопасных условиях труда, сексуальных домогательствах и попытке обмануть власти штата Невада с налоговыми вычетами. Тем не менее шоу было продлено на второй сезон.