Видеоблогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, согласился запустить на сервисе Prime Video свое авторское шоу Beast Games, подписав контракт с Amazon MGM на девятизначную сумму, сообщает The Hollywood Reporter. Участниками проекта станут тысяча человек, которые поборются за главный приз в $5 млн в серии соревнований. Чем прославился Дональдсон, чье число подписчиков превысило 250 млн человек, — в материале RTVI.

В 2012 году американский школьник Джимми Дональдсон, которому было 13 лет, создал канал на YouTube под названием MrBeast6000. Он решил начать с видео, в которых проходил компьютерные игры. Кроме того, Дональдсон интересовался тем, как работают алгоритмы платформы.

В 2017 году он опубликовал видео, в котором считал вслух от одного до ста тысяч. За неделю это видео посмотрели более шести миллионов человек.

Популярность среди молодой аудитории MrBeast обрел благодаря своим роликам провокационного содержания. В них он разбивает дорогие автомобили, раздает деньги бездомным или устраивает рискованные челленджи. Например, Дональдсон предлагает желающим остаться на сутки в одиночестве на необитаемом острове, провести неделю в открытом океане на плоту или столько же просидеть закопанным в ящике.

Мега-шопинг

«Визитной карточкой» MrBeast стали видео, где он тратит значительные суммы денег. Один из самых популярных его роликов в этом «жанре» — поход блогера в магазин низких цен, где тот скупил всю продукцию, включая еду для нуждающихся семей и корм для животных, а также пытался купить вещи, принадлежавшие другим посетителям магазина. В конце этого «шоппинг-тура» Дональдсон получил длинный бумажный чек на общую сумму около $70 тыс.

Игра в кальмара

В октябре 2021 года Дональдсон опубликовал ролик в TikTok, где объявил о планах воссоздать события из южнокорейского сериала «Игра в кальмара», если видео наберет 10 млн лайков. После того как эта цель была достигнута, он нанял команду специалистов для создания сосудов с имитационной кровью. Общая сумма производства проекта достигла отметки в $3,5 млн, $1,5 млн из которых пошли на денежные призы для участников. Само видео вышло в ноябре 2021 года, как и в сериале, в нем приняли участие 456 «игроков», которые сражались за денежный приз в размере $456 тыс.

Палец на экране

В июне 2020 года Дональдсон выпустил мобильную игру, которая называлась «Палец на экране». Суть игры сводилась к тому, что пользователь должен был как можно дольше продержать палец на экране мобильного телефона. Четверо победителей получили по $20 тыс. за то, что продержали свои пальцы на экранах гаджетов более 70 часов.

Шоколадная фабрика

Чтобы продвинуть свой бренд шоколада Feastables, Дональдсон создал собственную версию шоколадной фабрики Вилли Вонки (герой сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». — Прим. RTVI). Туда он пригласил десять поклонников, которые нашли золотые билеты в шоколадных плитках из магазинов. Участники шоу смогли увидеть настоящую шоколадную реку, проплыть под шоколадопадом, залезть на стену из сладостей, пострелять гигантским драже Mentos в «самую большую в мире» бутылку Coca-Cola и проверить, кто дольше простоит на вращающихся маршмеллоу. Победителю доставался приз — $500 тыс.

Лего-мания

В другом популярном видео блогер приехал к дому своих друзей с огромным количеством коробок, внутри которых находились 100 тыс. деталей от игрушечного конструктора Lego. Вместе с ними он привез огромное количество канцелярских принадлежностей, игрушек и различных безделушек. Вид поверхности пола дома, целиком покрытого разноцветными блоками, произвел фурор среди поклонников MrBeast’a.

Ужасная идея

Несмотря на славу организатора сложных челленджей для других, Дональдсон не избегает возможности самому принять участие в рискованном испытании. Одним из самых рискованных его «подвигов» стала попытка провести под водой 24 часа. Блогер засел на дне бассейна со специальным аппаратом, который позволял ему дышать кислородом под водой, однако в итоге он провел под водой вдвое меньше времени, перед тем как решил выбраться на сушу из-за ухудшающегося самочувствия. В конце видео он признался, что это была «ужасная идея».

Морской бой

Одну из своих идей Дональдсон оценил так высоко, что указал в описании к новому видео: «Это 100% лучшее, что мы когда-либо делали». Идеей для ролика стала «реконструкция» игры в Battleship в реальном времени с небольшими моделями боевых кораблей в пруду. При поражении того или иного судна в игре, взрывалась и соответствующая модель корабля, находившегося в воде.

Полоса испытаний

Среди самых популярных челленджей Дональдсона часто называют видеоролик, где он предлагает участникам сесть в ванну со змеями за $10 тыс. После того, как одному из участников удается выдержать это испытание, за ним следуют другие, менее экстремальные. В частности, блогер предлагает собрать как можно больше купюр, покрытых тараканами, сделать максимальное количество отжиманий и так далее. Поклонники MrBeast’a считают этот показательным из-за насыщенности и интенсивности, с которыми он придумывает все новые и новые повороты для шоу.

Благотворительность

Блогер известен и своими благотворительными акциями. В 2023 году он выложил видео о том, как оплатил операции по удалению катаракты для тысячи человек, которые не могли себе позволить такую процедуру. Врачом, который выступил главным консультантом проекта, стал специалист, занимавшийся координацией программы по оплате операций для незастрахованных американцев, которые были признаны незрячими из-за катаракты.