Ирландские власти планируют в течение года расторгнуть контракты на размещение беженцев из Украины и начать процесс их добровольного возвращения на родину, пишет The Times. Это может затронуть порядка 16 тысяч украинцев, нашедших убежище в Ирландии.

Госминистр Ирландии по делам миграции Колм Брофи подтвердил, что власти разрабатывают программу добровольного возвращения для украинских беженцев. Страна готова платить от 2,5 до 10 тыс. евро каждому украинцу, который согласится вернуться на родину. При этом государственная программа по предоставлению жилья беженцам, в рамках которой более 16 тыс. украинцев получили пристанище в Ирландии, будет прекращена в течение года.

Правительство Ирландии рассматривает два варианта по украинским беженцам: один предполагает полную отмену программы поддержки, другой — включение в программу помощи только лиц из наиболее пострадавших регионов Украины.

Сейчас власти планируют выплачивать единоразовое пособие тем, кто согласится добровольно вернуться в Украину. Взрослым беженцам обещают выплату в размере 2,5 тыс. евро, для семей из пяти и более человек сумма субсидии может достигать 10 тыс. евро.

Причем власти Ирландии планируют выплаты таким образом, чтобы избежать возможных злоупотреблений. Перед вылетом из страны согласившимся вернуться в Украину беженцам выплатят половину суммы, еще 50% они получат после подтверждения от украинских властей о регистрации по месту жительства.

Также изменится политика в отношении принимающих беженцев ирландцев. Выплаты им сначала сократятся с 600 до 400 евро в месяц, а к марту 2027 года прекратятся вовсе.

The Times отмечает, что с февраля 2022 года Ирландия предоставила временное убежище более чем 125 тыс. украинцев. С июля 2022 года по март 2026-го почти 28 тыс. принимающих семей получили от государства более 438 млн евро в качестве компенсации за предоставление жилья беженцам.

Другие страны уже начали вводить меры по возвращению украинцев на родину. В конце 2025 года Швейцария объявила, что не будет предоставлять убежище гражданам Украины, после этого более 100 человек получили приказ о депортации.