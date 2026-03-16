Предложение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера нормализовать связи с Россией для возврата к дешевым поставкам энергоносителей, вызвала волну критики внутри страны и за ее пределами. С резким осуждением выступили даже члены его собственного правительства, включая министра иностранных дел, который заявил, что такой шаг даст президенту РФ Владимиру Путину «именно то, чего он хочет».

По мнению де Вевера, Европе следует одновременно наращивать военный потенциал и восстанавливать отношения с Россией, чтобы вновь получить доступ к недорогим энергоносителям. Бельгийский премьер назвал такой подход «здравым смыслом», добавив, что европейские лидеры в частных беседах соглашаются с ним, однако публично озвучить эту позицию никто не решается.

«Мы проигрываем по всем фронтам, мы должны положить конец конфликту в интересах Европы», — заявил он в интервью бельгийской газете L’Echo.

Реакция последовала незамедлительно. Глава бельгийского МИД Максим Прево, представляющий центристскую партию, входящую в правящую коалицию Де Вевера, поспешил дистанцироваться от слов премьера. Он напомнил, что Россия отказывается допускать Европу к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликтаа.

«Пока это продолжается, разговоры о нормализации будут восприниматься как признак слабости, подрывающий европейское единство, в котором мы сейчас нуждаемся как никогда», — заявил Прево, подчеркнув, что ослабление давления сыграет на руку Кремлю.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал не забывать о требованиях, которые Москва выдвигала еще в конце 2021 года, — о выводе войск и вооружений НАТО из стран, вступивших в альянс после 1997 года, что затронуло бы значительную часть Восточной Европы, включая Польшу, страны Балтии и Балканы.

«Мы знаем эти требования. И они будут касаться не только Украины, но и нас, и размещения сил, и многого другого. Поэтому мы должны собраться с силами», — заявил Будрис.

По его мнению, вести результативный диалог с Россией можно будет только тогда, когда у Европы появятся весомые рычаги давления, в частности, возможность использовать замороженные российские активы, основная часть которых находится именно в Бельгии.

Это не первый случай, когда позиция Барта Де Вевера расходится с общеевропейским курсом. Ранее он уже блокировал планы ЕС по использованию замороженных средств РФ для помощи Украине, аргументируя это тем, что в случае судебных исков Бельгия может быть вынуждена компенсировать эти средства из собственного бюджета.

В итоге лидеры ЕС согласовали альтернативный механизм — предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, но теперь реализация этих планов пока тормозится из-за вето Венгрии.