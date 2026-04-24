Американские военные чиновники рассматривают возможность нанести удары по иранским объектам в Ормузском проливе, если нынешнее соглашение о прекращении огня с Ираном будет нарушено. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Источники CNN утверждают, что военные делают ставку на «динамическое наведение» на иранские объекты в районе Ормузского пролива, а также на юге Персидского залива и в Оманском заливе. Потенциальными целями ударов могут стать быстроходные катера, минные постановщики и другие средства, с помощью которых Иран блокирует водные пути и оказывает давление на США.

Новые планы американских военных предполагает концентрированные бомбардировки вокруг стратегически важных водных путей, сообщает CNN. При этом изначально американские удары по Ирану были сосредоточены на целях вдали от Ормузского пролива.

Несмотря на усилия США, значительная часть береговых противоракетных комплексов Ирана все еще цела. Кроме того, Тегеран располагает многочисленными малыми судами, которые могут использоваться как платформы для нанесения ударов по кораблям. Источники CNN считают, что военные удары в районе пролива сами по себе вряд ли немедленно откроют водный путь.

«Если вы не сможете однозначно доказать, что 100% военного потенциала Ирана уничтожено <…> все будет зависеть от того, насколько [Трамп] готов принять риск и начать пропускать корабли через пролив», — заявил источник, знакомый с планами военных действий.

Источники CNN также сообщили, что американские военные могут выполнить и предыдущую угрозу Трампа нанести удары по объектам двойного назначения и инфраструктуре, включая энергетическую, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров. Американский лидер объяснял, что США возобновят боевые действия, если урегулировать конфликт дипломатическим путем не удастся. Другой вариант предполагает точечные удары по военным лидерам Ирана, которые выступают против переговоров, в том числе по главному КСИР Ахмаду Вахиди.

«Военные США продолжают предоставлять президенту варианты действий, и все варианты остаются в силе», — заявил представитель Пентагона.

Перемирие между США и Ираном было объявлено 8 апреля сроком на две недели. Стороны провели переговоры в Исламабаде, однако согласия по ключевым пунктам достичь не удалось. После окончания переговоров США объявили о блокаде Ормузского пролива. Позднее Трамп заявлял о продлении перемирия на неопределенный срок, чтобы продолжить попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем.