«Русская община» предложила полностью запретить въезд на территорию России иностранцам, у которых есть история нарушения закона. Такое предложение прозвучало в ходе доклада организации, который представили на круглом столе фракции КПРФ в Госдуме. Документ есть в распоряжении RTVI.

Представители «Русской общины» выступили с докладом на круглом столе фракции КПРФ, посвященном перспективам законодательного регулирования проблемных вопросов миграции. Помимо данных статистики, ранее озвученных главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, и сведений МВД относительно преступности в России, представители «Русской общины» предложили запретить мигрантам с любой судимостью вне зависимости от срока давности преступления пересекать границу.

«Российская Федерация до сих пор не ввела полный запрет на въезд иностранных рабочих с криминальным прошлым. Нужен полный запрет на въезд мигрантов с любой судимостью независимо от срока давности преступления», — говорится в докладе организации.

Также «Русская община» в ходе круглого стола настаивала на необходимости за любое правонарушение со стороны иностранных граждан депортировать его вместе со всеми членами семьи, включая несовершеннолетних детей. При этом расходы на высылку «Русская община» предлагает возложить на самих иностранцев, а также запретить им возвращение в течение следующих 20 лет.

«Исключения не допускаются: закон один для всех и каждый отвечает за поступки своих близких», — говорится в докладе.

Также в организации предложили ужесточить ответственность для должностных лиц. За пособничество нелегальным мигрантам «Русская община» предлагает конфисковывать у должностных лиц все личное имущество, вводить реальное лишение свободы до 10 лет с пожизненным запретом занимать госдолжности, Все разрешительные документы, выданные таким лицом, должны быть аннулированы, считают в «Русской общине».

Организация предлагает ужесточить и экономическую сторону миграционной политики России. В частности, вдвое увеличить стоимость патентов. Также мигрантов хотят обязать проходить полную проверку на опасные заболевания за свой счет, а полис ОМС выдавать только при оплате его работодателем или самим иностранцем.

Четвертый пункт антимигрантской доктрины «Русской общины» гласит, что миграционная амнистия в России должна быть отменена. «Нарушил закон — отвечай по всей строгости без всяких поблажек. В 2025 году из России было выдворено рекордное число мигрантов — около 190 тысяч, необходимо наращивать темпы депортации мигрантов, нарушающих любые социальные и культурные нормы российского общества и наше законодательство», — говорится в докладе организации.

Ранее с инициативой запретить въезд мигрантам с уголовным прошлым на территорию России уже выступал лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, а также его оппоненты из партии ЛДПР.