Кинокомпания «Вольга» представила русский трейлер фильма-байопика о Майкле Джексоне. Премьера картины «Майкл» в России состоится 28 мая.

Мировой релиз фильма прошел 24 апреля. Лента уже установила рекорд в прокате: за первый уикенд картина собрала $97 млн в США и

и $217 млн по всему миру, став самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Голос улиц» (2015) о группе N.W.A с $60 млн дебюта.

Режиссером «Майкла» выступил Антуан Фукуа, известный по «Тренировочному дню» и трилогии «Великий уравнитель». Сценарий написал Джон Логан — автор «Гладиатора», «Авиатора» и «007: Координаты „Скайфолл“». Главную роль исполнил Джаафар Джексон, племянник музыканта, для которого эта работа стала актерским дебютом. В фильме также снялись Колман Доминго и Ниа Лонг (родители Джексона), а также Майлз Теллер (менеджер Джон Бранка).

Картина повествует о пути Джексона от выступлений в группе Jackson 5 до статуса короля поп-музыки. Бюджет фильма приблизился к $200 млн, что делает его одним из самых дорогих байопиков всех времен.

Критики встретили ленту сдержанно, упрекая создателей за «стерильный» портрет артиста: фильм заканчивается до того, как Джексона начинают обвинять в домогательствах к несовершеннолетним (музыкант, умерший в 2009 году, всегда отрицал обвинения). Однако зрители не разделили эту критику. На выходах из кинотеатров они оценили «Майкла» на «A-» по шкале CinemaScore, а аналитики называют ленту «зрительским хитом».

Как пишет Variety, аудитория воспринимает фильм как яркое концертное шоу с воссозданием знаменитых выступлений — «Billie Jean», «Thriller» и «Beat It». Доля IMAX в кассовых сборах Северной Америки составила 14%.

Кинокомпания Lionsgate, выпустившая фильм в США, уже заявила, что готова дать «зеленый свет» как минимум одному продолжению. В финале картины появляется надпись: «Его история продолжается».