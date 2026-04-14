Взаимные угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — это «театральное представление». Такое мнение выразил в беседе с RTVI турецкий политолог Керим Хас. Эксперт напомнил, что Анкара по-прежнему «обеспечивает энергетическую безопасность» еврейского государства. Ранее Эрдоган пригрозил начать военные действия против Израиля.

По мнению эксперта, оба лидера получают выгоду от угроз друг другу, так как их слова, в первую очередь, направлены на внутреннюю аудиторию.

«На мой взгляд, Эрдоган так может скрывать экономические трудности, которые сейчас испытывает турецкий народ. Внешнеполитическая повестка, которая сейчас больше всего обсуждается — действия Израиля в Газе, в Иране, — нужна для сокрытия внутренних проблем. Для Эрдогана это очень удобная опция, — пригрозить Израилю», — допустил Керим Хас.

Турецкий политолог предположил, что Биньямин Нетаньяху тоже использует критику Анкары для своей аудитории. Израильское общество консолидировалось вокруг премьер-министра во время войны с Ираном, так что Нетаньяху нужно, чтобы эта консолидация длилась как можно дольше.

«Думаю, здесь как будто мы смотрим театральное представление, понимаете? Они друг другу угрожают, но фактически друг против друга ничего не делают», — считает Хас.

В разговоре с RTVI турецкий политолог отметил, что Эрдоган не предпринимает практических действий против еврейского государства в региональных вопросах, будь то война с Ираном или Сирия. А в некоторых аспектах президент Турции даже помогает властям Израиля. К примеру, около 60% необходимой нефти Израиль получает по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

«Этот нефтепровод идет из Азербайджана через Грузию и заканчивается в Турции. Потом через турецкий порт Джейхан нефть поставляется в Израиль. После теракта 7 октября 20203 года, когда ХАМАС напал на Израиль, а потом началась ответная операция в Газе, мы ни разу не слышали о каком-то сбое или технической проблеме в поставках нефти. Можно сказать, что это вклад Эрдогана в энергетическую безопасность Израиля», — считает эксперт.

Кроме того, по словам Керима Хаса, президент Турции во время визитов в США «постоянно принимает представителей еврейского лобби», причем такие встречи носят доброжелательный характер. Также турецкий политолог добавил, что радиолокационная база Кюреджик в провинции Малатья действует «для снятия угроз против Израиля в регионе».

В июне 2025 года центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг появившиеся ранее в некоторых соцсетях сообщения о якобы переданных Израилю данных об Иране, собранных в Турции радиолокационной станцией (РЛС) НАТО. «Радиолокационная база Кюреджик была создана в соответствии с интересами национальной безопасности Турции и предназначена для защиты стран — членов НАТО. Данные, полученные с базы Кюреджик, передаются только странам — союзникам по НАТО», — сообщили тогда в центре.

Несмотря на официальную критику израильских властей Эрдоганом, Турция по факту не вводила санкции против еврейского государства, подчеркнул Керим Хас. По его словам, торговля между странами за последние 10 лет выросла на 500%. А те рестрикции, которые ввела Анкара против Израиля в 2024 году из-за войны в секторе Газа, он назвал «искусственными».

«Два года назад Эрдоган ввел искусственные санкции, но это смешно, потому что они поставляют турецкие товары не в Израиль, а Палестинскую автономию. Но в любом случае таможня там под контролем Израиля. И эти товары остаются именно в Израиле, потому что мы не видим развития Палестинской автономии, экономика там не растет», — объяснил собеседник RTVI.

Все заявления Эрдогана и Нетаньяху — это разговорный конфликт между руководством, который «не приведет в ближайшее время к настоящему прямому военном противостоянию», заключил Керим Хас.