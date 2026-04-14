Турция может начать военные действия против Израиля. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции жестко раскритиковал военные действия Израиля в Палестине, а также в Ливане, где ЦАХАЛ противостоит вооруженной шиитской группировке «Хезболла».

«Кровавая сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и мирных жителей без каких-либо правил или принципов, игнорируя все человеческие ценности», — заявил Эрдоган.

По его данным, несмотря на прекращение огня, Израиль «вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома», и «нападения на гражданские поселения продолжаются».

«Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не мешает нам это сделать. Нам просто нужно быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», — цитирует Эрдогана газета The Jerusalem Post.

Во время войны в Карабахе в 2020 году Турция оказывала военно-техническую и консультационную поддержку Азербайджану, в том числе поставляя беспилотники Bayraktar TB2. Также в начале 2020 года Турция вошла в Ливию, поддержав Правительство национального согласия в Триполи против Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Позже глава турецкого МИД Хакан Фидан добавил, что Израиль стремится объявить Анкару новым противником после Ирана, так как «не может существовать без врага».

По мнению министра, региональная позиция Израиля «повышает риски нестабильности», особенно в Сирии и Ливане, где он обвинил израильских военных в разрушении жилья и инфраструктуры.

8 апреля начало действовать перемирие между США и Ираном, которое продлится две недели. Предполагалось, что за это время стороны смогут договориться о долгосрочном прекращении огня, однако переговоры в Исламабаде 11 апреля провалились. Вечером 13 апреля Соединенные Штаты объявили о начале блокады Ормузского пролива.

Изначально официальные лица Ирана (а также Пакистана) говорили, что Ливан также включен в перемирие, однако президент США Дональд Трамп и представители Израиля настаивают на том, что ливанского фронта не было в соглашении.