Журналист издания Axios Барак Равид опубликовал в социальной сети X полную версию проекта соглашения о гарантиях безопасности для Украины, подготовленного Соединенными Штатами. Согласно тексту документа, основная цель предложения — зафиксировать условия прекращения огня между Украиной и Россией.

При этом предлагаемые гарантии безопасности базируются на принципах 5-й статьи НАТО, но адаптированы под специфику текущего конфликта, а также с учетом национальных интересов США и их союзников в Европе.

Пятая статья учредительного документа НАТО устанавливает принцип коллективной защиты. В соответствии с ним военная агрессия против любого государства-члена альянса на территории, подпадающей под действие договора, считается нападением на все страны-участницы. Таким образом, при атаке на одного члена НАТО остальные обязаны квалифицировать это как угрозу своей национальной безопасности. Детализация географических пределов применения этого принципа содержится в шестой статье соглашения.

Из текста документа следует, что Соединенные Штаты официально подтверждают свою позицию, согласно которой любое наступление России через согласованную линию прекращения огня на Украину будет интерпретироваться как акт агрессии, создающий прямую угрозу миру и безопасности всего трансатлантического сообщества.

В случае такого развития событий на президента США возлагается обязанность в срочном порядке провести консультации с руководством Украины, Североатлантического альянса (НАТО) и ключевыми европейскими союзниками. По итогам этих переговоров американский лидер должен будет санкционировать реализацию мер, необходимых для восстановления нарушенной безопасности и стабильности.

Документ предусматривает широкий спектр возможных ответных действий. В их число может входить не только задействование вооруженных сил, но и оказание всесторонней разведывательной и материально-технической поддержки, а также введение экономических санкций и дипломатических ограничений.

Помимо этого, соглашение оставляет право на применение любых иных шагов, которые будут признаны целесообразными в сложившейся кризисной ситуации.

Ведущие страны-члены НАТО, такие как Франция, Великобритания, Германия, Польша и Финляндия, также подтверждают свою солидарность с такой позицией. Они заявляют, что безопасность Украины является неотъемлемым компонентом общей безопасности и стабильности на европейском континенте.

В связи с этим эти государства берут на себя обязательство действовать совместно с Соединенными Штатами в случае любого нарушения достигнутых договоренностей.

Как следует из документа, это Рамочное соглашение вступает в юридическую силу непосредственно в момент его подписания сторонами. Срок его действия устанавливается в десять лет, с возможностью последующего продления, если на то будет достигнуто взаимное согласие всех участников.

Контроль за соблюдением положений документа возлагается на специально создаваемый орган — Совместную мониторинговую комиссию, работу которой будут координировать европейские партнеры при непосредственном участии Соединенных Штатов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. По данным пресс-службы украинского лидера, в ходе переговоров стороны договорились о совместной работе над конкретными положениями плана с целью достижения такого результата, который позволит достойно завершить конфликт.

Также Зеленский анонсировал, что в ближайшие дни намерен обсудить данный проект со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как пояснил пресс-секретарь американской армии Дэйв Батлер, Киев и Вашингтон согласовали крайне напряженный и амбициозный график реализации инициативы. На первом этапе, по его словам, планируется заключение двустороннего соглашения непосредственно между США и Украиной, которое станет основой для дальнейших шагов.

Как сообщал The Financial Times, Вашингтон установил сжатые сроки для подписания мирного соглашения Зеленским — до 27 ноября, с целью представить готовую сделку Москве и завершить процесс к началу декабря.

В Кремле, в свою очередь, заявили об отсутствии официальных уведомлений от США по этому плану. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что продолжающееся наступление российских войск ограничивает для Зеленского «пространство для свободы принятия решений».