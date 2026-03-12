Собирается ли президент Аргентины Хавьер Милей посетить Россию, какие связи остались между двумя странами, будет ли Буэнос-Айрес присоединяться к санкциям, что происходит с «родильным туризмом», грозят ли россиянам депортации из-за ужесточения закона о ВНЖ — об этом в программе «Специальное интервью» RTVI рассказал посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Об отношениях России и Аргентины сегодня

Главная причина моего назначения сюда послом была связана с моим бэкграундом в сфере торговли. Я карьерный дипломат с более чем 35-летним стажем, и я всегда занимался вопросами торговли, продвижением торговли, торговыми переговорами. Даже моим предыдущим местом назначения была Женева, где я имел дело с Всемирной торговой организацией — ВТО. Так что это главная причина, по которой меня решили сюда направить из-за контекста, сложного контекста, в котором мы сейчас находимся.

Как только я прибыл сюда в апреле 2024 года, то первым делом организовал встречи с импортерами и дистрибьютерами аргентинской продукции, чтобы понять, в чем состоят главные препятствия для торговли и товарооборота с Аргентиной. Приехав сюда, я также сразу понял, что культурный аспект наших двусторонних отношений очень важен, и у меня здесь проходит много культурных мероприятий.

Я не знал, что россияне испытывают своего рода страсть к аргентинской музыке, особенно — танго, к фильмам, писателям. Так что могу сказать, что сейчас торговля и культура остаются главными столпами работы моего посольства.

Что осталось от соглашения о стратегическом партнерстве 2015 года между Россией и Аргентиной

Да, действительно. Мы тогда заключили соглашение, установив всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией. Это партнерство по-прежнему действует, но именно сейчас политический аспект наших отношений в силу контекста, я бы сказал, находится в тупике, полностью заморожен.

Это партнерство предполагает проведение множества двусторонних форумов, дискуссий, кооперацию в разных областях. Но конкретно сейчас, из-за ***** [военного конфликта] в Украине и санкций, мы фокусируем наше внимание в основном на торговых и культурных аспектах, а не на политической стороне отношений. Я надеюсь, что в будущем ***** [военный конфликт] в Украине закончится, санкции снимут, и мы сможем возобновить политические отношения с Россией, потому что это очень важно.

Раньше у нас действительно было много двусторонних форумов, круглых столов, где мы обсуждали различные аспекты наших отношений. Это было очень полезно до февраля 2022 года, и я надеюсь, что это снова пригодится в будущем, как только закончится ***** [военный конфликт].

Были ли личные контакты между президентами Хавьером Милеем и Владимиром Путиным

Нет, они не встречались лично. Они не созванивались. Прямо сейчас, насколько я понимаю, в нынешнем контексте президенту Милею довольно сложно посетить Россию или господину Путину — Аргентину. Возможно, они могли бы встретиться на полях международного мероприятия, например, в ООН или на саммите “двадцатки”. Обе страны состоят в G20. Но организовать государственный визит довольно сложно, будь то в Москву или в Буэнос-Айрес.

Получал ли Хавьер Милей приглашение посетить Россию

Нет. По крайней мере, не через посольство.

О том, может ли членство Аргентины в МУС теоретически помешать визиту Владимира Путина

Мы об этом не думаем, потому что в настоящее время о подготовке государственного визита господина Путина в Аргентину, в регион речи не идет. Как я понимаю, он не путешествует. Например, он не поехал на саммит “двадцатки” в Бразилию — его представлял господин Лавров. Итак, мы не ожидаем визита прямо сейчас, не в Аргентину.

Ждет ли Аргентина, что Россия поддержит ее кандидата Рафаэля Гросси (ныне гендиректор МАГАТЭ) на выборах генсека ООН в июле 2026 года

Мы считаем, что посол Гросси делает действительно хорошую работу на нынешней должности гендиректора Международного агентства по атомной энергии. В этой должности он несколько раз приезжал сюда, в Москву, и встречался с высокопоставленными российскими официальными лицами, даже с президентом Путиным.

И несколько недель назад у меня состоялась встреча в Министерстве иностранных дел с одним должностным лицом из МИДа с целью представить кандидатуру господина Гросси и заручиться поддержкой его выдвижения.

Пока еще рано говорить, сможем ли мы заручиться поддержкой России в отношении нашего кандидата. Но я могу сказать, что он очень хорошо известен российским властям и пользуется у них большим уважением.

О товарообороте между Россией и Аргентиной

Торговые отношения после февраля 2022-го начали сильно сокращаться в том же году и в последующем, 2023-м. Но я могу сказать, что в 2024 году они начали восстанавливаться. Так, наш экспорт в Россию за тот год вырос на 38%.

А в отношении прошлого, 2025 года мы получили окончательные цифры по торговому обмену. Они действительно хорошие. Двусторонняя торговля выросла на 33% по сравнению с 2024 годом.

И важно отметить, что растет не только аргентинский экспорт в Россию, но и российский экспорт в Аргентину. Он вырос на 190% по сравнению с предыдущим годом. Так что дела идут хорошо. На наш взгляд, торговля восстанавливается довольно быстро.

О том, почему растет товарооборот

К примеру, наш главный экспорт в Россию относится к продовольственной сфере. Мы поставляем говядину, вино, сыр, рыбу, арахис, фрукты. Но также мы начинаем экспортировать дорогостоящую продукцию. Например, есть аргентинская биотехнологическая компания, которая начала экспортировать в Россию передовые вакцины для животных. Они заключили своего рода союз с крупным российским дистрибьютором ветеринарных препаратов.

Кроме того, мы получаем множество запросов, которые касаются сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней. Итак, помимо продуктов питания, мы начинаем экспортировать в Россию и более дорогостоящую продукцию, — и это одна из причин.

Кроме того, перед нами открываются новые возможности. Мы становимся более конкурентоспособными в некоторых отраслях, таких как производство вина. Мы всегда закупали у России удобрения для фермеров и в прошлом году увеличили объемы этих закупок. Это может быть еще одним объяснением. До этого мы также закупали у России вакцины против COVID. Это было в основном в 2021 году, именно поэтому импорт Аргентины из России в то время был довольно высоким, из-за этого конкретного контекста..

О данных посольства России в Аргентине, что аргентинцы заинтересовались российской вакциной от рака

Да, мы внимательно следим за этим, потому что мы тоже получали запросы. Не от учреждений, но от аргентинцев. Аргентинцы готовы изучить возможность получения этой вакцины. Мы сообщаем об этом в нашу столицу, нашим властям. Давайте посмотрим, как будет развиваться проект или исследования в целом. В настоящее время мы запрашиваем у российских властей дополнительную информацию о том, как аргентинцы могли бы получить эту вакцину, что для этого нужно сделать, сколько это будет стоить и так далее.

Была ли эффективной российская вакцина от ковида, которую Аргентина закупила у России

Да, я думаю, что часть населения Аргентины получила эту вакцину — так же, как и другие вакцины. В то время переговоры прошли успешно, и мы были очень рады получить эту вакцину. <…> Да, были позитивные отзывы, да.

О самых экзотических продуктах, которые поступают из России в Аргентину

Если вы сейчас поедете в Аргентину, то, я думаю, найдете там не один русский ресторан. Я читал несколько статей о новой российской иммиграции, которую мы принимаем, и о том, что они открывают русские магазины, спа-салоны, рестораны, бары. Они привносят в страну своего рода русские традиции и русскую кухню.

Несколько групп россиян даже основали футбольный клуб Deportivo Moscú. Идея в том, чтобы играть в чемпионате AFA. AFA — это аргентинская футбольная ассоциация. Если вы сейчас прилетите в Буэнос-Айрес, то увидите, какое влияние на него оказывает недавняя иммиграция россиян.

Один из продуктов, которые, на наш взгляд, мы могли бы покупать в будущем, — это, например, водка. Поразительно, что у нас в Аргентине есть водка, но не из России. У нас есть водка из Польши, из Бельгии, из других стран, но нет водки из России. И мы знаем, что одна российская компания хочет поставлять или начать поставлять водку в Аргентину. Они ведут об этом переговоры с некоторыми аргентинскими компаниями. Так что, возможно, в ближайшем будущем мы смогли бы найти русскую водку и в наших барах, и в наших ресторанах в Аргентине, в Буэнос-Айресе.

О том, нет ли планов наладить прямые поставки аргентинского мате в Россию

Мы с женой обычно пьем дома мате. И мы покупаем его через Интернет, онлайн. Да, здесь можно купить мате. А еще у нас в посольстве есть друг, аргентинец, и он импортирует мате из аргентинской провинции Мисьонес. Обычно мы приглашаем его участвовать в наших мероприятиях, чтобы продвигать наш продукт.

Как устроены логистика и морские перевозки между Аргентиной и Россией через Атлантику

Как я уже говорил в начале, среди моих первых встреч здесь были встречи с российскими импортерами и дистрибьюторами аргентинской продукции. Нам было важно выяснить, с какими препятствиями они сталкиваются в нынешней ситуации. Главными сложностями были логистика и платежи. Но также я понял, что если есть желание вести бизнес, то можно решить проблемы. Как правило, компании, частный сектор находят решения, чтобы преодолеть разного рода препятствия, с которыми они сталкиваются.

Что касается логистики, то мы встретились с транспортной компанией, которая осуществляет прямые перевозки из порта Кампана в провинции Буэнос-Айрес в Санкт-Петербург. Аргентинская продукция приходит сюда за три недели. Я помню, как в мой первый год здесь, в 2024-м, мы отправились в Санкт-Петербург, чтобы принять первый в сезоне контейнер с аргентинскими продуктами. Мы встретились с администрацией порта и с руководством той компании морских перевозок.

Конечно, есть и другие транспортные компании, предоставляющие такие же услуги, но без прямого обслуживания. В этих случаях аргентинские продукты поступают в Россию из других стран, но на это уходит больше времени. В любом случае мы были рады узнать, что есть возможность прямого сообщения из Буэнос-Айреса, порта Кампана, в Санкт-Петербург. Через три недели товары уже здесь. Да, [в том числе] стейки, вино, сыр…

Стремятся ли аргентинские вина и сыр конкурировать с европейской продукцией на российском рынке

Да. Например, по поводу вина. Как я уже сказал, мы становимся более конкурентоспособными благодаря некоторым мерам, которые российские власти ввели против так называемых «недружественных стран». Они повысили таможенные пошлины на вина, поступающие, например, из Европы, а также из США, Австралии, Новой Зеландии. Чтобы выйти на российский рынок, им нужно заплатить пошлину в 25%. В случае Аргентины как страны, которая не является “недружественной”, мы платим всего 12,5%, что вдвое меньше, чем платят европейцы.

Так что, да, в 2025 году мы зафиксировали значительный рост нашего экспорта вина по сравнению с предыдущим годом. Что касается говядины, то, как вы знаете, она в большей степени зависит от цен. У нас есть другие рынки, которые предлагают нашим производителям или экспортерам говядины более высокую цену. По этой причине мы экспортируем больше говядины в Китай, в США и ЕС, чем в Россию.

В любом случае мы по-прежнему поставляем в Россию говядину премиум класса. Но основная часть коровьего мяса, которую мы экспортируем в Россию, — это потроха. Мы выступаем среди главных поставщиков на российский рынок в этом конкретном секторе — субпродукты, печень, почки, внутренние органы коровы. Премиальные стейки рибай, к примеру, восхитительны. Импортеры поставляют посольству несколько килограммов продукции для наших приемов. Обычно на наш национальный праздник мы стараемся подавать аргентинские продукты. Говядина, аргентинское вино, много рыбы. Есть и креветки из Аргентины. И говядина очень хороша.

Повлияло ли повышение акциз на алкогль в России на цены аргентинского вина

Нет, это никак не влияет на цену аргентинских вин. Из того, что мы слышали от частного сектора, от импортеров, цены на аргентинские вина вполне конкурентоспособны, и акцизы на них никак не повлияли.

Как западные санкции повлияли на торговлю между Россией и Аргентиной

Да, сейчас всё не так, как было раньше, особенно на фоне санкций. И есть проблемы с логистикой, но, как я сказал, когда две стороны желают вести бизнес, они обычно находят решение. Я уже рассказывал о транспортной компании, которая осуществляет морские перевозки из Аргентины в Санкт-Петербург.

Что касается оплаты, то я слышал от российских импортеров, что они были весьма довольны гибкостью, которую продемонстрировали наши экспортеры, готовые вести бизнес не только в долларах и евро, но и в других валютах. Это означает, что торговля идет полным ходом, и ее объемы растут.

В какой валюте торгуют Аргентина и Россия?

Я слышал об одном или паре случаев. Используются не доллары и не евро, но могут использовать, к примеру, фунты стерлингов или также другие валюты. Не знаю, торгуют ли в рублях, российской валюте, но я знаю, что другие валюты используются.

О том, насколько жизнеспособна идея ухода от доллара в мировой торговле

Нет, преимущественно в нашей торговле мы используем американский доллар. Мы к этому привыкли. Но в некоторых случаях, например, с Китаем мы торгуем в их валюте и изучаем также другие валюты. Главное для валюты — она должна быть стабильной. Вы не можете использовать в торговле вообще любую валюту, она должна быть стабильной, надежной. Если она соответствует таким требованиям, то да, вы можете торговать в этой валюте.

О торговом соглашении между ЕС и МЕРКОСУР и его влиянии на торговлю с Россией

Особенность соглашений о свободной торговле состоит в том, что вы должны соблюдать строгие правила происхождения. Товары, которые получат преимущества от новых тарифных преференций, вытекающих из соглашения, в основном находятся в Европе, то есть имеют европейское происхождение, — или же это товары МЕРКОСУР, аргентинского происхождения. Например, мы можем импортировать из России определенный товар, но в Аргентине он должен пройти важную процедуру трансформации, чтобы получить документ о происхождении и выйти на аргентинский рынок.

Таким образом, мы можем закупить, например, сиденья для изготовления автомобиля и экспортировать конечный продукт, автомобиль, в Европу, если будем соблюдать строгие правила происхождения. Иногда 60% и более продукции — местного производства. Это первое, что я могу сказать.

Другое дело, что вероятный эффект от соглашения, который способен повлиять на нашу двустороннюю торговлю с Россией, может проявиться в том, что экономисты называют “перенаправлением торговли”. Например, в случае с говядиной мы получаем квоту от ЕС. Таким образом, в будущем, как только соглашение заработает, мы сможем экспортировать в Европу больше говядины премиум класса. В связи с этим, возможно, для всех экспортеров будет удобнее торговать с Европой из-за преференций, вытекающих из соглашения, чем с Россией. Это то, что мы обычно и называем “перенаправлением торговли”.

Могут ли возникнуть условия, при которых Аргентине придется присоединиться к санкциям против России

Нет. Мы не думаем о санкциях или о присоединении к санкциям против России в настоящий момент.

Как Аргентине удается балансировать и не попасть в список «недружественных» стран

Как раз по этой причине мое правительство решило назначить сюда посла с экспертизой в сфере торговли, а не политики. Я, в первую очередь, профессиональный дипломат технического профиля. Я всегда занимался вопросами торговли, и моя миссия здесь — смотреть за тем, чтобы торговля развивалась, чтобы торговые потоки могли идти в обоих направлениях, минуя препятствия.

Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина в итоге пришли к соглашению, и мы поддерживаем то, что делает господин Трамп, усаживая обе стороны за стол переговоров. Все ждут мирного соглашения. Чтобы возобновились прямые рейсы в Лондон и Париж, чтобы ушли ограничения в повседневной жизни, которые есть сейчас.

Удалось ли «Газпрому» и аргентинской нефтегазовой компании YPF реализовать совместные проекты

Нет. Мы слышали, что они провели некоторые обсуждения и что в свое время [в 2015 году] они заключили это соглашение, но до сих пор оно не было реализовано.

О данных посла России в Буэнос-Айресе, что профильные российские компании обсуждают с партнерами в Аргентине перспективы совместных разработок углеводородных и минеральных месторождений

Как вы, наверное, знаете, Аргентина находится на пути продвижения, внедрения разных стимулирующих программ с целью привлекать инвестиции, особенно иностранные. Например, у нас есть фонд RIGI, это самый большой фонд для привлечения крупных инвестиций в том или ином секторе — в размере 200 миллионов долларов или даже больше. Это зависит от сектора. Мы предлагаем множество стимулов в разных областях, чтобы привлекать инвестиции в них.

В этой связи, да, есть несколько российских компаний, которые изучают возможности, которые мы предлагаем в сфере полезных ископаемых и углеводородов. Я бы сказал, что в горнодобывающей промышленности мы начинаем осваивать медь. У нас есть медь, литий, золото, серебро, много полезных ископаемых, представляющих интерес для зарубежных стран. И много инвесторов приходят в Аргентину, создают партнерства или совместные предприятия с местными компаниями, чтобы изучать возможности в этих двух секторах.

Есть ли у российских компаний реальный шанс на разведку месторождений в Аргентине

Да, они проявляли интерес. Я знаю одну российскую компанию из Сибири, они открыли офис и изучают возможность добычи полезных ископаемых, прежде всего — в нескольких провинциях Аргентины.

Есть ли сотрудничество между Аргентиной и «Росатомом»

Раньше у нас было важное сотрудничество с Россией в атомной сфере. Кроме того, у нас есть соглашение о стратегическом партнерстве, которое мы подписали с Россией в 2015 году. Но сейчас, я бы сказал, такого рода сотрудничество прекратилось или находится в тупике из-за нынешней ситуации.

Инвестируют ли аргентинские компании в Россию

Я слышал, что раньше некоторые аргентинские компании в нефтегазовом секторе инвестировали сюда, но не сейчас.

Связано ли ужесточение миграционного законодательства Аргентины в вопросе ВНЖ для иностранцев с притоком россиян за последние 4 года

Нет, это никак не связано с иммиграцией россиян. Идея состояла, главным образом, в том, чтобы модернизировать способ, с помощью которого можно получить аргентинское гражданство путем натурализации, и подсветить некоторые правовые лазейки, которые существовали при старом режиме, чтобы избежать злоупотреблений системой.

Вот, к примеру, о лазейках: вам надо было прожить в Аргентине два года, чтобы податься на получение гражданства. Но в старой системе ничего не говорилось о том, с какого момента начинают отсчитывать эти два года — это два года до подачи заявления на гражданство, два года до вынесения окончательного решения? Действующий режим разъясняет это, и в разъяснении говорится, что когда вы подаете заявление на получение гражданства, то вы уже должны проживать в Аргентине два года.

Еще одна лазейка касалась того, о каком пребывании идет речь: легальном, нелегальном? При старом режиме это было непонятно. Теперь ясно: вы должны прожить в Аргентине два года на законных основаниях, а не в качестве нелегального мигранта. То есть только после двух лет непрерывного пребывания в Аргентине вы получаете возможность претендовать на гражданство, подать заявление на получение гражданства.

Об опасениях россиян в Аргентине, что из-за ужесточения законов и учреждения миграционной полиции их могут лишить ВНЖ

Тут нечего бояться. Новая система, новое ведомство, в первую очередь, нацелены на то, чтобы усилить контроль на границах Аргентины, направлены на борьбу с транснациональными преступлениями, такими как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, терроризм. Это не имеет никакого отношения к ВНЖ. Есть только одна возможность лишиться вида на жительства, это прописано в законе 2004 года, и в этом нет ничего нового. Так что здесь им не надо ничего бояться.

Прекратился ли «родильный туризм» в Аргентину

Нет, у нас по-прежнему отмечаются случаи родильного туризма из России, но меньше, чем раньше. Но, да, некоторые из россиян, которых мы приняли за эти четыре года, действительно прибыли по линии “родильного туризма”, и некоторые остались в Аргентине в качестве новых иммигрантов.

Что изменилось с родильным туризмом

Возможно, сейчас он замедлился, потому что, как я уже говорил, правила получения гражданства стали строже. Вам нужно находиться в Аргентине два года без перерыва, причем на легальных основаниях, и, возможно, по этой причине родильный туризм в прежнем виде прекратился. Кстати, он был не только из России, но также приезжали женщины из соседних стран. Обычно они направлялись в нашу государственную больницу на границе, чтобы там родить ребенка, поскольку государственная система здравоохранения в Аргентине была бесплатна даже для иностранцев-нерезидентов. Теперь это тоже быстро меняется.

Связаны ли эти перемены в Аргентине с ужесточением миграционного законодательства в США

Нет, в принципе это происходит потому, что, знаете ли, ничего бесплатного не бывает. У нас есть государственное здравоохранение, а также государственное образование, университеты. Но когда вы разговариваете с руководителями университетов, они не используют термин “бесплатный”. Потому что обычно вы оплачиваете обучение за счет своих налогов, и если вы платите налоги, то таким образом вы финансируете университетское образование. Так что всё не бесплатно.

Мы решили, что иностранцам, которые не платят налоги в Аргентине, неправильно приезжать и пользоваться преимуществами системы. Итак, если вы хотите получить государственное образование или воспользоваться государственным здравоохранением, вы можете стать резидентом Аргентины, платить налоги и таким образом иметь доступ к такого рода образованию или здравоохранению.

Как россияне, приехавшие после 2022-го года, интегрировались в аргентинское общество

Возможно, еще слишком рано говорить об этом, но я скажу вам: если вы почитаете некоторые газеты, — а я изучил несколько статей о новой волне российской иммиграции, то, судя по этим публикациям, они довольно хорошо интегрируются. Россияне весьма предприимчивы и они открывают тут новые магазины, ресторанов с русскими традициями, русской кухней. Даже появился футбольный клуб, как я уже говорил. И да, они довольно быстро интегрируются в аргентинское общество, сохраняя свою религию и традиции.

Как к притоку россиян относятся аргентинцы

Аргентина хорошо известна своей открытостью к иммиграции. Это страна, которая была создана, прежде всего, благодаря иммиграции. С конца 19-го по начало 20 века в Аргентину приехали более 6 миллионов человек. И вы увидите, что, так сказать, 70% аргентинской крови происходит из Италии. Остальные — испанцы, французы. Русские, по-моему, были на 4-м месте после итальянцев, испанцев и французов. В то время к нам тоже приезжало довольно много иммигрантов из России.

Они смогли интегрироваться в аргентинское общество, сохраняя свои традиции и религию, как я уже сказал. У нас в Аргентине даже есть православная церковь. Это хорошая иммиграция — так же, как итальянская или испанская.

О том, сколько россиян приехали с 2022 года

За последние 4 года? По нашим примерным оценкам, это около 20-30 тысяч человек.

Есть ли статистика по правонарушениям среди российских иммигрантов

Нет. Такой статистики нет. Единственное, что я могу сказать: согласно некоторым статистическим данным, в начале 20-го века мы приняли 400 тысяч русских иммигрантов. Итак, это была важная волна русской иммиграции. Но у нас нет никакой статистики о преступлениях или других подобных вещах.

Известно ли о каких-либо депортациях россиян

Нет.

О том, есть ли соглашение об экстрадиции между Аргентиной и Россией

Да, у нас есть соглашения в этой сфере [и Аргентина может выдавать России на законных основаниях]

С тех пор как я приехал сюда, у нас были некоторые переговоры с представительством Интерпола в России, в Москве (Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. — Прим.RTVI), они просили об экстрадиции некоторых россиян, которые живут у нас [в Аргентине], совершают преступления в России и уезжают в Аргентину. У нас очень хорошие отношения с российскими властями в вопросах, которые касаются экстрадиции и юридических аспектов. Но у меня нет никакой статистики на этот счет.

Планирует ли Аргентина отменить безвизовый режим для россиян

Нет, у нас действует соглашение с Россией с 2009 года. Своего рода безвизовый режим, россиянам не нужны визы. Если вы хотите посетить Аргентину, то можете 90 дней находиться в стране вообще без визы. То же самое для аргентинцев, приезжающих сюда, — нет визовых требований. И мы не собираемся отменять это соглашение.

О том, когда возобновят прямые рейсы между Аргентиной и Россией

В 90-е годы у нас были прямые рейсы из Москвы в Буэнос-Айрес, но сейчас их нет. Я думаю, это вопрос прибыли. Я не знаю [выгодно ли это]. Нам выгодно летать в Бразилию, как мы сейчас летаем, бразильскими авиакомпаниями, а не напрямую в Буэнос-Айрес. Возможно, в будущем станет выгодно организовать прямые рейсы, чтобы россияне летали в Буэнос-Айрес, а аргентинцы — в Москву. Но я думаю, что сейчас это вопрос бизнеса. Вам лучше спросить у авиакомпаний, выгодно это или нет.

Не выпускает ли правительство Аргентины рекомендации для граждан воздержаться от поездок в Россию

Нет, у нас такого нет.

Остались ли студенческие обмены между вузами Аргентины и России

Да, у нас по-прежнему остались некоторые обмены. Обычно каждый год мы получаем стипендии от российских университетов, по российской системе. В Буэнос-Айресе есть “Русский дом”, Casa Rusia, как мы его называем. Эти стипендии организует российская сторона. Обычно это 30 стипендий в год.

Время от времени я стараюсь проводить встречи с аргентинскими студентами, которые приезжают сюда учиться. Их немного, но около 50 наберется. И, наоборот, — есть россияне, которые приезжают учиться в Аргентину. По сути главная проблема — это язык. Аргентинцам нелегко выучить русский язык, и россиянам нелегко выучить испанский.

… Я думаю, что в первый год они [аргентинцы в России] в основном изучают русский язык. А потом уже другие предметы, например, международные отношения. Иногда они здесь остаются — находят русскую жену или русского мужа. Так что иногда аргентинские студенты остаются в России и после окончания обучения…

У некоторых аргентинских университетов есть соглашения о сотрудничестве с российскими университетами. Например, с тех пор, как я сюда приехал, государственный университет Ла-Риохи подписал соглашение с Санкт-Петербургским государственным университетом, продвигающее обмен между студентами, преподавателями, совместные исследовательские проекты. Есть и соглашения с Университетом Буэнос-Айреса. И, например, между некоторыми городами [побратимами].

Например, Санкт-Петербург и Мар-дель-Плата. Это приморский город в Аргентине, он довольно похож на Петербург. Ну, может быть, не такой красивый. И между ними действует программа или соглашение, которое реализуется обеими сторонами. Они проводят обмены через интернет по зуму с аргентинской школой из Мар-дель-Платы и русскими школами из Санкт-Петербурга. Во время моего второго визита в Санкт-Петербург я посетил одну из местных школ, которая проводила подобные обмены с аргентинской школой из Мар-дель-Плата. Это было приятно видеть. Культурная сфера сейчас довольно динамична и активна. Торговые и культурные аспекты наших отношений по-прежнему развиваются очень хорошо.

О том, как аргентинцы переносят российскую зиму

Я-то вообще гораздо больше люблю зимы, чем лето. Ну, потому что зимой вы можете надеть пальто — и вам тепло, а если летом слишком жарко, вы же не можете выйти на улицу голым. Жару очень тяжело переносить — в отличие от холодной зимы. А уж если она снежная — вообще прекрасно, я люблю зиму со снегом. Так что в этом плане я просто счастлив — и думаю, что многие аргентинцы чувствуют так же.

Об аргентинских людях искусства, приезжающих в Россию

Сюда приезжали даже балетные труппы. Например, в прошлом году здесь был с гастролями балет театра “Сан-Мартин”. Они отправились в Петербург и провели там две недели, я думаю. А теперь в октябре еще одна аргентинская балетная труппа собирается во Владивосток. Так что у нас есть некоторые культурные обмены в этом плане.

Не критикуют ли их дома за поездки в Россию

Нет. Их не критикуют. Они сюда приезжают, и по возможности мы принимаем их в посольстве. У нас есть своего рода обмены даже в спорте. Мы здесь встречались с некоторыми аргентинскими игроками, которые играют за местные футбольные клубы.

О российских футбольных клубах, за которые играют аргентинцы

EFV: Обычно я симпатизирую здесь тем клубам, в которых играют аргентинские футболисты. Помню, у меня была возможность сходить здесь на несколько матчей по приглашению руководства клубов. Последний раз ходил на матч московского ЦСКА. Мне удалось встретиться с двумя из трёх аргентинцев, которые сейчас играют за эту команду. Конечно, во время того матча я болел за ЦСКА и хотел увидеть, как кто-то из аргентинцев забьет гол.